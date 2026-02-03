Unión viajará en chárter a Santiago para enfrentar a Central Córdoba

La dirigencia de Unión hará un esfuerzo económico para cumplir con un pedido de Leo Madelón. El plantel volará el jueves tras entrenar y volverá en micro.

Unión ya tiene diagramada la logística para su próximo compromiso por el Torneo Apertura, donde visitará este viernes a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Y en ese contexto, la dirigencia tomó una decisión importante: el plantel viajará en vuelo chárter, atendiendo un pedido puntual del entrenador Leonardo Madelón.

El traslado aéreo se realizará el jueves por la tarde, luego del entrenamiento matutino y el almuerzo en el predio. La intención es reducir el desgaste físico y optimizar los tiempos de descanso en la antesala de un partido que aparece como exigente, tanto por el rival como por las condiciones climáticas habituales en el norte del país.

Un gesto dirigencial para el cuerpo técnico

El viaje en chárter no es un detalle menor. En un contexto económico ajustado para la mayoría de los clubes del fútbol argentino, la conducción de Unión resolvió hacer un esfuerzo presupuestario para acompañar el pedido del DT y su cuerpo técnico, que consideran clave llegar con el plantel lo más descansado posible.

Unión vuelo charter.jpg Prensa Unión.

Madelón entiende que este tipo de decisiones logísticas también juegan su partido, sobre todo en un calendario apretado y con traslados largos que pueden impactar en la recuperación de los futbolistas.

A diferencia de la ida, el retorno a Santa Fe se realizará en micro, inmediatamente después del encuentro del viernes por la noche. De esta manera, el cuerpo técnico apunta a que el plantel tenga el sábado como jornada de descanso antes de retomar los trabajos.

Enfocados en seguir sumando

En lo deportivo, el Tatengue llega con el ánimo en alza tras su última presentación y buscará sostener la levantada fuera de casa. Central Córdoba, por su parte, se hace fuerte en Santiago y suele proponer partidos intensos en su estadio.

LEER MÁS: Unión ganó, gustó y goleó, dejando buenas sensaciones y nombres para seguir de cerca

Con la logística definida y el respaldo dirigencial, Unión ya puso primera rumbo a Santiago, donde intentará trasladar al resultado todo el cuidado previo que se tomó en la planificación del viaje.