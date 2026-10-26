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Unión-Estudiantes: los antecedentes de Pablo Dóvalo y el historial de ambos equipos

Unión recibirá este lunes a Estudiantes de La Plata, desde las 19, en el estadio 15 de Abril, con Pablo Dóvalo como juez principal.

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 08:01hs
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Unión-Estudiantes: los antecedentes de Pablo Dóvalo y el historial de ambos equipos

Unión ya conoce a las autoridades que tendrá el encuentro ante Estudiantes de La Plata, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Pablo Dóvalo será el encargado de impartir justicia en Santa Fe, en un compromiso determinante para las aspiraciones de ambos equipos de meterse en los playoffs.

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El equipo arbitral estará integrado por Cristian Navarro y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Martín Despósito se desempeñará como cuarto árbitro. En el sistema de videoarbitraje, Fernando Espinoza estará a cargo del VAR, acompañado por Leandro Billanueva como AVAR.

El historial de Dóvalo con Unión

Los antecedentes del Tatengue con Dóvalo muestran un registro de tres partidos, con una victoria y dos derrotas. El único triunfo rojiblanco se produjo el 13 de agosto de 2014, cuando venció por 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, como local, por la Primera Nacional. Martín Fabbro, a los cuatro minutos del primer tiempo, y Leonardo Sánchez, a los 33 del complemento, marcaron los goles del equipo santafesino.

Las dos derrotas se produjeron ante Central Córdoba y Platense. Frente al conjunto santiagueño, Unión cayó por 2-0 como visitante el 3 de diciembre de 2021, con tantos de Nahuel Benegas y Leonardo Sequeira.

En tanto, el 8 de octubre de 2021, el equipo rojiblanco perdió por 2-1 ante Platense en Santa Fe. Matías Tissera y Kevin Lomónaco anotaron para el Calamar, mientras que Juan Manuel García convirtió el descuento para el conjunto santafesino.

Los números de Estudiantes con el árbitro

Por el lado de Estudiantes de La Plata, Dóvalo lo dirigió en 11 oportunidades, con un balance de tres victorias, tres empates y cinco derrotas.

El registro muestra que el Pincha perdió más partidos de los que ganó bajo la conducción arbitral de Dóvalo, aunque el historial constituye solamente un antecedente estadístico y no determina lo que pueda suceder en el próximo encuentro.

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Con ambos equipos necesitados de sumar para acercarse a los puestos de clasificación, el árbitro tendrá a su cargo un partido de alto valor competitivo. Unión buscará aprovechar la localía para volver al triunfo, mientras que Estudiantes intentará sostener sus aspiraciones en el Clausura después de conseguir la clasificación a la final de la Copa Libertadores.

El lunes, desde las 19, en el 15 de Abril, quedará en marcha un cruce importante para el futuro de ambos en el campeonato, con Pablo Dóvalo como autoridad principal y un equipo arbitral que ya quedó confirmado.

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