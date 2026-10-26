Unión se juega una final ante Estudiantes para mantener viva la ilusión de los playoffs

Unión lleva cinco partidos sin ganar y necesita sumar de a tres en el 15 de Abril ante Estudiantes para sostener sus chances de meterse entre los ocho mejores.

Unión afronta una jornada determinante en el estadio 15 de Abril. Después de cuatro derrotas consecutivas y un empate que apenas frenó la caída, el equipo de Leonardo Madelón necesita reencontrarse con la victoria ante Estudiantes para sostener sus posibilidades de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Con tres fechas por delante, el margen de error se achica y el desafío exige una respuesta futbolística y anímica.

El encuentro, correspondiente a la decimocuarta fecha de la Zona A, se disputará este lunes desde las 19, con arbitraje de Pablo Dóvalo y Fernando Espinoza a cargo del VAR. El Tatengue llega con 14 puntos, los mismos que su rival, y se encuentra a cinco unidades de Independiente, que ocupa el último lugar de clasificación. Por eso, ganar dejó de ser una necesidad postergable para convertirse en una obligación si pretende llegar con chances concretas a la recta final.

Unión, entre la urgencia y la necesidad de recuperar su identidad

La campaña rojiblanca ingresó en una etapa caótica, marcada por la irregularidad, las derrotas y la dificultad para encontrar respuestas en los momentos adversos. La caída por 2-0 ante Defensa y Justicia y el 3-0 sufrido frente a Boca profundizaron una crisis que había puesto en duda la capacidad del equipo para sostener sus aspiraciones. El empate 1-1 ante Deportivo Riestra, en el Guillermo Laza, al menos permitió interrumpir la seguidilla de cuatro caídas, aunque no alcanzó para modificar el escenario.

La última victoria de Unión fue el 3-2 frente a Instituto, el pasado 8 de septiembre. Desde entonces, acumuló cuatro derrotas y una igualdad, una secuencia que le hizo perder terreno y complicó seriamente su objetivo de meterse entre los ocho mejores. Ahora, ante su gente, tendrá que transformar la urgencia en energía competitiva, recuperar solidez y volver a encontrar eficacia en los metros finales.

Para Madelón, el desafío no pasa solamente por sumar tres puntos. También necesita que el equipo recupere confianza, orden y continuidad durante los 90 minutos. El margen es cada vez menor y cualquier nuevo tropiezo puede dejar al Tatengue dependiendo de una combinación de resultados ajenos para sostener la ilusión.

Estudiantes llega con el impulso de la Libertadores

Del otro lado estará un rival que atraviesa su propia disputa por ingresar a los playoffs, aunque con un estímulo emocional de enorme magnitud. Estudiantes viene de perder 2-1 ante San Lorenzo en La Plata, después de empatar 2-2 frente a Central Córdoba y vencer 3-0 a Gimnasia de Mendoza. Con 14 puntos, comparte la necesidad de Unión: ganar para recuperar terreno y acercarse a los puestos de clasificación.

Sin embargo, el conjunto platense llega después de protagonizar una noche histórica en la Copa Libertadores. Eliminó a Flamengo en el Maracaná mediante una definición por penales, tras igualar sin goles en los dos partidos de la serie, y consiguió el pasaje a la final continental, que volverá a disputar después de 17 años.

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Ese logro representa un impulso anímico considerable, pero también plantea un desafío para Alexander Medina: administrar las energías de sus futbolistas después de la exigencia internacional y mantener la concentración en un campeonato que todavía tiene objetivos pendientes. Estudiantes no puede descuidar el Clausura si pretende llegar a la definición con posibilidades de seguir avanzando.

Tres fechas para cambiar la historia

El partido reúne a dos equipos con la misma cantidad de puntos, pero con realidades emocionales diferentes y una necesidad compartida. Unión buscará aprovechar la localía para recuperar el protagonismo, mientras que Estudiantes intentará trasladar al torneo doméstico la confianza que le dejó su clasificación continental.

Para el Tatengue, el compromiso representa mucho más que una nueva jornada del calendario. Es una oportunidad para frenar el deterioro de su campaña, recuperar terreno y evitar que la clasificación se convierta en una utopía. Con tres fechas por disputarse, todavía hay margen matemático, pero la urgencia ya no admite demasiadas concesiones.

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En el 15 de Abril, Unión necesita una respuesta a la altura de lo que se juega. La ilusión de los playoffs sigue en pie, aunque para sostenerla deberá respaldarla con fútbol, carácter y resultados. Ante Estudiantes, el equipo de Madelón está obligado a dar un paso adelante para que el desenlace del Clausura no lo encuentre mirando desde afuera.

Posibles formaciones de Unión vs Estudiantes

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mateo Peresutti y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, José Sosa y Edwuin Cetré; Fabricio Pérez y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Hora de inicio: 19.

Televisa: ESPN.