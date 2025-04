Unión y Diego Díaz sepultaron a Cruzeiro en el inicio de la Sudamericana y Kily toma aire

Fueron más aproximaciones que chances claras para abrir marcador y las pocas que hubo estuvieron más emparentadas con errores defensivos que con virtudes de los equipos.

¡PLANCHAZO DE GABIGOL!



El delantero de Cruzeiro cometió una dura falta contra Fragapane,



¿Era para expulsión?







— DSPORTS (@DSports) April 1, 2025

Unión intentó imponer condiciones desde el arranque, buscando presionar bien arriba a un equipo que trataba de salir jugando y en esa intención se equivocaba.

De hecho la primera chance para el Tate llegó como consecuencia de un pase atrás de Mateo Gamarra, que capturó Marcelo Estigarribia pero al delantero le faltó convicción para definir y apenas alcanzó a conectar el balón que fue a parar a las manos de Cassio.

¡CÁSSIO SALVÓ A CRUZEIRO DE UN BLOOPER!



El arquero de 37 años evitó el gol de Estigarribia tras el error de Gamarra.







— DSPORTS (@DSports) April 1, 2025

Cruzeiro respondió con una entrada por derecha de Lautaro Diaz, quien remató dentro del área de media vuelta y en el aire para que Thiago Cardozo atrapara el balón sin dar rebote.

Unión se acercó con una jugada que inició Mateo Del Blanco, participó Franco Fragapane con un taco y el lateral izquierdo remató por encima del horizontal. El elenco rojiblanco continuó presionando y jugando en campo rival pero una vez más le faltó profundidad.

¡GOL ANULADO PARA UNIÓN!



Dómina marcó el 1-0 ante Cruzeiro, pero estaba adelantado.







— DSPORTS (@DSports) April 1, 2025

Jerónimo Dómina definió a la carrera para meter la pelota dentro del arco de Cruzeiro pero la acción fue invalidada por posición adelantada. Cruzeiro hizo poco teniendo, en cuenta la riqueza individual que tiene y lo de Unión fue mucha actitud y ganas, pero le faltó jerarquía para definir en los metros finales.

El Tate se mostró intenso para correr meter y presionar, mejorado en relación al último partido pero nuevamente padeció la falta de gol. Fue un poco más el Rojiblanco en la primera etapa, pero no le alcanzó para ponerse arriba en el marcador, aún cuando el equipo rival concedió algunas ventajas, fundamentalmente a la hora de salir jugando.

Diego Armando Díaz, el chico de una película inolvidable

Unión mereció el triunfo porque fue más que un tibio Cruzeiro, que se conformaba con el empate. El Tate lo fue a buscar y tuvo su recompensa con más entusiasmo que fútbol, ya que se terminaba nublando en el último toque.

En la segunda etapa el partido se jugó en campo del equipo brasileño y Unión tuvo algunas aproximaciones, como un remate debajo del arco que Estigarribia no alcanzó a conectar de la mejor manera, o un centro rasante de Lucas Gamba que cruzó todo el arco.

Cruzeiro no inquietó nunca a Unión, pese a contar con delanteros de jerarquía y trayectoria que fueron bien controlados por los defensores rojiblancos.

¡GOL AGÓNICO DE UNIÓN PARA GANAR EL PARTIDO!



Diego Armando Díaz marcó el 1-0 ante Cruzeiro a los 90+3.







— DSPORTS (@DSports) April 1, 2025

Parecía que al Tate se le escapaba la chance de sumar una victoria, pero el destino le tenía preparada una sorpresa a Díaz quien ni en el mejor de los sueños se hubiese imaginado hace un par de meses marcar el gol del triunfo ante el último finalista de la Copa Sudamericana.

El DAD puso justicia en la noche copera del 15 de Abril, en una victoria fundamental para el equipo para la institución teniendo en cuenta la chapa que tiene su rival y para el Kily Gonzalez. Y es que el DT, que estaba en la cuerda floja sacó pecho con este triunfo que puede resultar un espaldarazo pensando en lo que viene.

Una victoria que se recordará por el rival, pero también por la forma en la que se dio, con un gol de un delantero que juega sus primeros partidos como profesional y en la última jugada del partido

Síntesis del partido

Unión 1: Thiago Cardozo; Francisco Gerometta, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán y Mateo Del Blanco; Ezequiel Ham, Rafael Profini y Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Jerónimo Domina. DT: Cristian González.

Cruzeiro 0: Cásssio; William Oliveira, Fabricio Bruno, Mateo Gamarra, Villalba; Lucas Romero, Walace, Christian, Wanderson, Lautaro y Gabriel Barbosa. DT: Leonardo Jardim.

Goles: ST 49' Diego Armando Díaz (U)

Cambios: ST 20' Eduardo x Gabigol, Caio Jorge x Wanderson y Dudú x Lautaro (C); 24' Lionel Verde y Lautaro Vargas x Franco Fragapane y Francisco Gerometta (U); 29' Diego Díaz x Jerónimo Dómina (U); 30' Matheus Henrique x Christian (C); 35' Lucas Gamba y Bruno Pittón x Ezequiel Ham y Nicolás Paz (U); 42' Lucas Silva x Lucas Romero (C).

Amarillas: Dómina, Paz (U); Christian (C)

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Estadio: 15 de Abril.