El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

El volante Julián Palacios encabeza varias estadísticas al cabo de estas nueve fechas del Clausura, siendo una pieza fundamental en Unión. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2025 · 16:35hs
El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

UNO Santa Fe | José Busiemi

En un equipo que hoy mira a todos desde lo más alto de la zona A en el Clausura, Julián Palacios se volvió fundamental. Lejos de ser una figura rutilante, se ganó un lugar indiscutido en el Unión de Leonardo Madelón a base de constancia, inteligencia táctica y una notable capacidad para adaptarse a lo que el equipo necesita.

• LEER MÁS: La rompe en Unión: Vargas, el jugador con Más Control de la 9ª fecha

Palacios no deslumbra, pero tampoco desentona. Esa regularidad, muchas veces infravalorada, se convirtió en una pieza clave para un equipo que sabe a lo que juega. Su aporte, silencioso pero determinante, encaja a la perfección en el esquema que propone Madelón: presión alta, transiciones rápidas y orden en cada línea.

• LEER MÁS: A Leo Madelón los 11 le salen de memoria en Unión

Palacios, una pieza clave en Unión

Más allá de lo que se ve en cancha, los números respaldan su gran presente. Al cabo de estas nueve fechas, Palacios encabeza varios rubros estadísticos en el torneo, lo que confirma su gran momento: duelos ofensivos ganados, conducciones progresivas, asistencias esperadas, grandes chances creadas, acciones de ataque exitosas y demás.

Lo de Palacios es el trabajo del obrero que nunca falta. Aporta equilibrio, se sacrifica en la marca y se ofrece siempre como una opción limpia de pase. Siempre está dentro de los análisis que hace unosantafe. No es casualidad que haya logrado afianzarse rápidamente en un equipo que hoy se muestra sólido, comprometido y con una idea de juego clara.

• LEER MÁS: Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

La meta inicial de Unión es asegurar la permanencia, y en ese camino Palacios se volvió imprescindible. Pero con un equipo que transmite confianza y competitividad, no sería descabellado pensar en objetivos más ambiciosos. Porque cuando el esfuerzo colectivo se sostiene con rendimientos individuales tan confiables como el de Palacios, soñar está permitido.

