El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

El volante Julián Palacios encabeza varias estadísticas al cabo de estas nueve fechas del Clausura, siendo una pieza fundamental en Unión. ¡Mirá!

En un equipo que hoy mira a todos desde lo más alto de la zona A en el Clausura , Julián Palacios se volvió fundamental. Lejos de ser una figura rutilante, se ganó un lugar indiscutido en el Unión de Leonardo Madelón a base de constancia, inteligencia táctica y una notable capacidad para adaptarse a lo que el equipo necesita.

Palacios no deslumbra, pero tampoco desentona. Esa regularidad, muchas veces infravalorada, se convirtió en una pieza clave para un equipo que sabe a lo que juega. Su aporte, silencioso pero determinante, encaja a la perfección en el esquema que propone Madelón: presión alta, transiciones rápidas y orden en cada línea.

Palacios, una pieza clave en Unión

Más allá de lo que se ve en cancha, los números respaldan su gran presente. Al cabo de estas nueve fechas, Palacios encabeza varios rubros estadísticos en el torneo, lo que confirma su gran momento: duelos ofensivos ganados, conducciones progresivas, asistencias esperadas, grandes chances creadas, acciones de ataque exitosas y demás.

Embed Julián Palacios entre TODOS los volantes internos de la Primera División de Argentina 2025:



1º en duelos ofensivos ganados/90' [4.1]

1º en conducciones progresivas/90' [2.1]

1º en asistencias esperadas/90' [0.2]

1º en grandes chances creadas/90' [0.8]

2º en… pic.twitter.com/5T6W9yxFKJ — FutbolScan (@futbolscan) September 20, 2025

Lo de Palacios es el trabajo del obrero que nunca falta. Aporta equilibrio, se sacrifica en la marca y se ofrece siempre como una opción limpia de pase. Siempre está dentro de los análisis que hace unosantafe. No es casualidad que haya logrado afianzarse rápidamente en un equipo que hoy se muestra sólido, comprometido y con una idea de juego clara.

La meta inicial de Unión es asegurar la permanencia, y en ese camino Palacios se volvió imprescindible. Pero con un equipo que transmite confianza y competitividad, no sería descabellado pensar en objetivos más ambiciosos. Porque cuando el esfuerzo colectivo se sostiene con rendimientos individuales tan confiables como el de Palacios, soñar está permitido.