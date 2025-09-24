La rompe en Unión: Vargas, el jugador con Más Control de la 9ª fecha

Lautaro Vargas no fue citado a la Sub 20, pero no se quedó, fue la figura de Unión ante Independiente Rivadavia y la Liga Profesional lo reconoció. ¡Mirá!

Cuando se pensaba que quedarse afuera del Mundial Sub 20 podía ser un golpe difícil de asimilar, Lautaro Vargas demostró que está hecho de otra madera: fue la gran figura de Unión en 2-2 frente a Independiente Rivadavia en el 15 de Abril. Una actuación que le valió un reconocimiento de la Liga Profesional .

Vargas fue elegido como el jugador con Más Control de la 9ª fecha. Una distinción que resalta su capacidad entre otras que se conocen después de cada capítulo. Mientras algunos todavía se preguntan cómo es posible que no haya sido citado por Diego Placente para representar a la Selección Argentina en el Mundial juvenil de Chile, el pibe responde adentro de la cancha: sin quejarse, jugando, rindiendo y marcando diferencia.

La decisión de no convocarlo sorprendió a muchos. Inexplicable, para otros. Lo cierto es que Lautaro Vargas no se quedó en la bronca. Al contrario: transformó esa ausencia en motivación y dejó una actuación que no pasó desapercibida para nadie.

Con actuaciones como esta, Vargas no solo se hace notar a nivel local, sino que levanta la mano fuerte para lo que viene. Unión tiene lateral para rato y, si la Selección se lo pierde hoy, quizás más adelante no tenga más opción que mirarlo con otros ojos.

Lautaro Vargas, figura en Unión