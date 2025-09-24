Uno Santa Fe | Unión | Unión

La rompe en Unión: Vargas, el jugador con Más Control de la 9ª fecha

Lautaro Vargas no fue citado a la Sub 20, pero no se quedó, fue la figura de Unión ante Independiente Rivadavia y la Liga Profesional lo reconoció. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2025 · 14:31hs
La rompe en Unión: Vargas, el jugador con Más Control de la 9ª fecha

UNO Santa Fe | José Busiemi

Cuando se pensaba que quedarse afuera del Mundial Sub 20 podía ser un golpe difícil de asimilar, Lautaro Vargas demostró que está hecho de otra madera: fue la gran figura de Unión en 2-2 frente a Independiente Rivadavia en el 15 de Abril. Una actuación que le valió un reconocimiento de la Liga Profesional.

• LEER MÁS: A Leo Madelón los 11 le salen de memoria en Unión

Vargas fue elegido como el jugador con Más Control de la 9ª fecha. Una distinción que resalta su capacidad entre otras que se conocen después de cada capítulo. Mientras algunos todavía se preguntan cómo es posible que no haya sido citado por Diego Placente para representar a la Selección Argentina en el Mundial juvenil de Chile, el pibe responde adentro de la cancha: sin quejarse, jugando, rindiendo y marcando diferencia.

• LEER MÁS: Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

La decisión de no convocarlo sorprendió a muchos. Inexplicable, para otros. Lo cierto es que Lautaro Vargas no se quedó en la bronca. Al contrario: transformó esa ausencia en motivación y dejó una actuación que no pasó desapercibida para nadie.

• LEER MÁS: Palavecino, el revulsivo de Unión que comienza a seducir a Madelón

Con actuaciones como esta, Vargas no solo se hace notar a nivel local, sino que levanta la mano fuerte para lo que viene. Unión tiene lateral para rato y, si la Selección se lo pierde hoy, quizás más adelante no tenga más opción que mirarlo con otros ojos.

Lautaro Vargas, figura en Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1970624468608278809&partner=&hide_thread=false

Unión Lautaro Vargas Liga Profesional
