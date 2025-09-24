Unión presenta su plantel para la Liga Nacional y luego viaja a Brasil

Unión se prepara para la nueva temporada de la Liga Nacional y este jueves presentará su plantel. Viene el viaje para jugar en Brasil

Unión se prepara con todo para el arranque de la Liga Nacional de Básquet y este jueves, desde las 18.30 en el CUEC, realizará la presentación oficial de su plantel profesional, en un evento que servirá como punto de partida para la temporada 2024/25.

• LEER MÁS: Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Es en la previa del viaje rumbo a Brasil, donde participará del Torneo Apertura, que contará con la presencia de 11 equipos locales. La competencia se desarrollará en el imponente Arena BRB Nilson Nelson, escenario donde los rojiblancos afrontarán un total de cuatro compromisos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Unión Básquet (@unionsfbasquet)

En la fase de grupos, Unión integrará el Grupo C:

El lunes 29, a las 14.45, debutará frente a Unifacisa.

El martes 30, a las 12.15, se medirá con Brusque.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Unión Básquet (@unionsfbasquet)

De acuerdo a la ubicación que consiga, luego enfrentará a un rival proveniente del Grupo B, en un cruce que servirá para definir posiciones y escalar en la tabla final antes de regresar a Santa Fe.

El gran objetivo de Unión está puesto en el estreno por la Liga Nacional, que será el 11 de octubre como visitante ante La Unión de Formosa, como siempre con la cobertura de unosantafe, marcando el inicio de un nuevo desafío en la máxima categoría del básquet argentino.