En Unión reina el optimismo para que Luna Diale sea habilitado

En las últimas horas existieron avances para que el delantero Mauro Luna Diale sea habilitado y sea titular este jueves ante Lanús

La dirigencia de Unión aguarda por estas horas la habilitación de Mauro Luna Diale.

Fue el primer refuerzo en sumarse a la pretemporada, sin embargo, aún no pudo jugar. Por ello, la dirigencia de Unión viene realizando gestiones para que Mauro Luna Diale sea habilitado y pueda estar ante Lanús.

La principal traba por la cual el futbolista no está habilitado, tiene que ver con que el Akhmat Grozny se encuentra inhibido por FIFA y en consecuencia no pudo mandar el TMS.

Si bien Unión pagó y levantó todas sus inhibiciones, en este problema no tiene nada que ver y es el club checheno el que está en falta.

LEER MÁS: Unión dio a conocer el operativo para recibir a Lanús: horarios, ingresos y venta de entradas

Más allá de que Luna Diale viene de jugar en Platense, su ficha pertenece al club que juega la liga de Rusia y es por eso que resta esa documentación.

No obstante, la información indica que en las últimas horas, existieron avances importantes y la dirigencia rojiblanca es optimista de que llegue la documentación correspondiente para que Luna Diale sea titular ante Lanús.