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En Unión reina el optimismo para que Luna Diale sea habilitado

En las últimas horas existieron avances para que el delantero Mauro Luna Diale sea habilitado y sea titular este jueves ante Lanús

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 08:25hs
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La dirigencia de Unión aguarda por estas horas la habilitación de Mauro Luna Diale.

La dirigencia de Unión aguarda por estas horas la habilitación de Mauro Luna Diale.

Fue el primer refuerzo en sumarse a la pretemporada, sin embargo, aún no pudo jugar. Por ello, la dirigencia de Unión viene realizando gestiones para que Mauro Luna Diale sea habilitado y pueda estar ante Lanús.

Luna Diale estaría a disposición para el partido con el Granate

La principal traba por la cual el futbolista no está habilitado, tiene que ver con que el Akhmat Grozny se encuentra inhibido por FIFA y en consecuencia no pudo mandar el TMS.

Si bien Unión pagó y levantó todas sus inhibiciones, en este problema no tiene nada que ver y es el club checheno el que está en falta.

LEER MÁS: Unión dio a conocer el operativo para recibir a Lanús: horarios, ingresos y venta de entradas

Más allá de que Luna Diale viene de jugar en Platense, su ficha pertenece al club que juega la liga de Rusia y es por eso que resta esa documentación.

No obstante, la información indica que en las últimas horas, existieron avances importantes y la dirigencia rojiblanca es optimista de que llegue la documentación correspondiente para que Luna Diale sea titular ante Lanús.

Unión Luna Diale optimismo
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