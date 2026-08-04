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Unión dio a conocer el operativo para recibir a Lanús: horarios, ingresos y venta de entradas

Unión dio a conocer todos los detalles organizativos para el partido de este jueves, desde las 19, por el pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura.

4 de agosto 2026 · 17:58hs
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Unión dio a conocer el operativo para recibir a Lanús: horarios, ingresos y venta de entradas

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión ultima los detalles para su estreno como local en el Torneo Clausura y, en la previa del partido frente a Lanús, dio a conocer el operativo de acceso al estadio 15 de Abril, junto con las modalidades de venta de entradas, horarios y recomendaciones para los hinchas.

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El encuentro, correspondiente a la fecha 2 pendiente de la Zona A, se disputará este jueves 6 de agosto desde las 19, mientras que las puertas del estadio se abrirán a partir de las 17, por lo que el club recomienda concurrir con anticipación para evitar demoras en los ingresos.

Cómo será el ingreso de los socios de Unión

Desde la institución remarcaron que los socios deberán ingresar con carnet, DNI y la cuota de julio al día.

Además, informaron que ya no habrá retención de carnets para quienes tengan cuotas impagas. En esos casos, los asociados podrán regularizar su situación en el momento a través de la plataforma online del club y luego acceder al estadio.

En tanto, los carnets que presenten inconvenientes técnicos o irregularidades serán retenidos, aunque sus titulares podrán ingresar exhibiendo el DNI.

La Oficina de Socios atenderá este martes y miércoles de 9 a 13 y de 16 a 20, mientras que el jueves lo hará de 9 a 13.

Venta de entradas exclusivamente online

Otra de las novedades informadas por Unión es que ya no habrá venta física en boleterías. Tanto las entradas generales para no socios como las plateas deberán adquirirse exclusivamente de manera online.

Los valores para los socios serán los siguientes:

* Platea Preferencial Baja: $50.000

* Platea Preferencial Alta: $35.000

* Plateas Laterales (Alta y Baja): $30.000

* Platea Redonda: $25.000

Por su parte, los no socios abonarán:

General Preferencial: $40.000

Jubilados: $20.000

Menores de hasta 11 años (seguro): $10.000

Platea Preferencial Baja: $90.000

Platea Preferencial Alta: $75.000

Plateas Laterales (Alta y Baja): $70.000

Platea Redonda: $65.000

Los accesos habilitados para cada sector

El club también detalló cómo será el ingreso al estadio según la ubicación de cada espectador. Las populares, tanto para socios como para no socios, tendrán acceso por Cándido Pujato y López y Planes.

Quienes ocupen la Platea Redonda y la Platea Sudoeste ingresarán por Avenida Perón y Bulevar Pellegrini. En tanto, los asistentes a las plateas Sudeste, Preferencial, Plateas Altas, Palcos y Codo de Damas deberán hacerlo por Bulevar Pellegrini y López y Planes.

Asimismo, se habilitarán sectores específicos para personas con discapacidad. Las personas con discapacidades motrices accederán a la Platea Redonda por el Portón 9, sobre Bulevar Pellegrini, mientras que quienes presenten otro tipo de discapacidad ingresarán por el Portón 7, sobre Cándido Pujato.

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Como dato adicional, Unión recordó que el Codo de Damas y Jubilados es de uso exclusivo para socios.

De esta manera, el Tatengue ya tiene definido el operativo para una noche especial, en la que buscará sumar su primera victoria del Torneo Clausura frente a Lanús y reencontrarse con su gente en el estadio 15 de Abril.

Unión Lanús
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