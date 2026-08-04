El plan de Leo Madelón en Unión para el debut como local ante Lanús

El Tatengue recibirá este jueves, desde las 19, a Lanús en el 15 de Abril, por el partido pendiente de la segunda fecha. Leonardo Madelón recupera a Maizon Rodríguez y aguarda hasta último momento por la habilitación de Mauro Luna Diale.

Después de un comienzo con sensaciones encontradas en el Torneo Clausura, Unión tendrá este jueves su estreno como local cuando reciba a Lanús, desde las 19, en el estadio 15 de Abril, por el encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona A.

El equipo de Leonardo Madelón llega con la necesidad de sumar de a tres tras haber cosechado apenas un punto en sus dos primeras presentaciones. En el debut igualó 2-2 ante Platense en Vicente López, mientras que en su última presentación sufrió su primera derrota al caer 2-0 frente a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie.

Con ese panorama, el entrenador rojiblanco prepara modificaciones importantes para intentar conseguir la primera victoria del campeonato.

Maizon Rodríguez, la gran novedad en Unión

La mejor noticia para Madelón pasa por la recuperación de Maizon Rodríguez, quien dejó atrás la molestia muscular que le impidió estar presente en las dos primeras fechas del certamen.

El defensor ya trabaja con normalidad y todo indica que regresará directamente al equipo titular, ocupando el lugar del juvenil Tomás Fagioli, quien tuvo su estreno en la máxima categoría y dejó una imagen con aspectos positivos, aunque también mostró la lógica falta de rodaje propia de sus primeras experiencias en Primera División.

La vuelta de Rodríguez le permitirá al entrenador recuperar una pieza importante para fortalecer la última línea.

Luna Diale sigue siendo la gran incógnita en Unión

La otra situación que mantiene en vilo al cuerpo técnico es la de Mauro Luna Diale. Desde el aspecto institucional, Unión consiguió levantar las inhibiciones que le impedían incorporar futbolistas y pudo utilizar a la mayoría de sus refuerzos frente a Gimnasia de Mendoza. Sin embargo, el delantero quedó al margen porque no llegó la habilitación internacional (TMS) desde Rusia, donde pertenecía al Akhmat Grozny.

Mauro Luna Diale dejó la concentración de Unión en Funes por un ofrecimiento importante de Rusia. Prensa Unión.

A esa demora se suma un inconveniente adicional: el club ruso se encuentra inhibido por FIFA, una situación que complica la emisión de la documentación y obliga a seguir trabajando contrarreloj para resolver el trámite.

Madelón esperará hasta último momento, ya que considera al atacante una pieza importante para potenciar el funcionamiento ofensivo del equipo.

Las variantes que analiza Madelón en Unión

Si finalmente Luna Diale recibe la habilitación, ingresaría por Misael Aguirre. El entrenador maneja dos posibilidades tácticas. Una de ellas es ubicar al atacante como segundo delantero, acompañando a Cristian Tarragona. La otra opción es utilizarlo por el sector izquierdo del mediocampo, permitiendo que Ignacio Malcorra se desprenda de esa banda y actúe con mayor libertad como enganche o segundo punta.

De no llegar la documentación, Aguirre mantendría su lugar en el once inicial.

El equipo que se perfila en Unión

Con el regreso de Maizon Rodríguez y a la espera de la resolución por Luna Diale, el probable equipo de Unión para recibir a Lanús sería: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra; Mauro Luna Diale o Misael Aguirre; Cristian Tarragona.

LEER MÁS: Unión, con mercado abierto: qué jugadores todavía podrían salir por ventas

El objetivo será claro: conseguir el primer triunfo del Torneo Clausura y hacerlo nada menos que en el estreno ante su gente, en un 15 de Abril que volverá a recibir al Tatengue con la expectativa de ver una mejor versión del equipo tras un arranque irregular.