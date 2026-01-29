Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

La Liga Profesional reveló las designaciones de árbitros para la fecha 3 del Apertura, donde Unión recibirá a Gimnasia de Mendoza

29 de enero 2026 · 20:27hs
Unión empieza a completar el mapa del próximo compromiso y este jueves por la tarde se conoció una pieza clave. La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 3 del Torneo Apertura y quedó confirmado el juez para el cruce ante Gimnasia de Mendoza.

El encargado de impartir justicia será Nazareno Arasa, quien estará presente el lunes, desde las 22, en el estadio 15 de Abril. El árbitro estará acompañado por Juan Del Fueyo y Matías Bianchi como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Emanuel Ejarque.

En cuanto a la tecnología, el VAR quedará a cargo de Gastón Monsón Brizuela, con Maximiliano Macheroni como AVAR, completando el equipo arbitral para el encuentro nocturno en Santa Fe.

¿Cómo le fue a Unión con Nazareno Arasa?

En el historial lo controló 21 veces, con ocho triunfos, misma cantidad de empates y cinco derrotas. No le expulsó jugadores.

Nazareno Arasa controlará el cotejo entre Unión y Gimnasia de Mendoza.

Todo el cronograma de la fecha 3 del Apertura

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: José Carreras

AVAR: Nicolás Mastroieni

19.45 Independiente – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Germán Delfino

AVAR: Lucas Pardo

22.00 Talleres – Platense (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Sebastian Habib

AVAR: Diego Romero

22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Juan Manuel Gonzalez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Gastón Suárez

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

19.15 Boca – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Dario Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Mihura

21.30 Rosario Central – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Cesar Ceballo

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Nelson Sosa

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Valentin Bocaccia

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Wenceslao Meneses

19.45 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Joaquin Gil

19.45 Tigre – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernandez

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Nahuel Viñas

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Maximiliano Macheroni

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Pablo Giménez

AVAR: Franco Acita

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Daniel Edgardo Zamora

AVAR: Julián Jerez

21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Lucas Cavallero

21.15 Instituto – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Verlotta

