Unión empieza a completar el mapa del próximo compromiso y este jueves por la tarde se conoció una pieza clave. La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 3 del Torneo Apertura y quedó confirmado el juez para el cruce ante Gimnasia de Mendoza.
Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3
La Liga Profesional reveló las designaciones de árbitros para la fecha 3 del Apertura, donde Unión recibirá a Gimnasia de Mendoza
El encargado de impartir justicia será Nazareno Arasa, quien estará presente el lunes, desde las 22, en el estadio 15 de Abril. El árbitro estará acompañado por Juan Del Fueyo y Matías Bianchi como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Emanuel Ejarque.
En cuanto a la tecnología, el VAR quedará a cargo de Gastón Monsón Brizuela, con Maximiliano Macheroni como AVAR, completando el equipo arbitral para el encuentro nocturno en Santa Fe.
¿Cómo le fue a Unión con Nazareno Arasa?
En el historial lo controló 21 veces, con ocho triunfos, misma cantidad de empates y cinco derrotas. No le expulsó jugadores.
Todo el cronograma de la fecha 3 del Apertura
Sábado 31 de enero
17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: José Carreras
AVAR: Nicolás Mastroieni
19.45 Independiente – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Germán Delfino
AVAR: Lucas Pardo
22.00 Talleres – Platense (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Sebastian Habib
AVAR: Diego Romero
22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Juan Manuel Gonzalez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Gastón Suárez
Domingo 1° de febrero
17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Germanotta
19.15 Boca – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Dario Herrera
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Javier Mihura
21.30 Rosario Central – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Cesar Ceballo
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Nelson Sosa
Lunes 2 de febrero
17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Valentin Bocaccia
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Wenceslao Meneses
19.45 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Joaquin Gil
19.45 Tigre – Racing (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernandez
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Nahuel Viñas
22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Maximiliano Macheroni
22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Pablo Giménez
AVAR: Franco Acita
Martes 3 de febrero
19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Daniel Edgardo Zamora
AVAR: Julián Jerez
21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Lucas Cavallero
21.15 Instituto – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Verlotta