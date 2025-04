Vazzoler: "Madelón tomará un plantel de Unión con hambre de competir y ansias de salir adelante"

Unión no logra hacer pie fuera de casa y volvió a tropezar al caer 2-1 ante Barracas Central en Sarandí, por la fecha 15 de la zona A del Apertura . Tras la derrota, el DT interino Nicolás Vazzoler compartió sus sensaciones y realizó un balance de un partido que consideró " injusto ".

Respecto a las modificaciones que realizó en la previa, explicó: "Los cambios tienen que ver en que uno hace variantes en busca de lo mejor, todo en base también al rival. Entendíamos que estos sean los 11 y por eso lo decidimos". Además, aclaró la salida de Claudio Corvalán: "Venía con problemas físicos y haciendo esfuerzos para competir. Una pelota le dio en el tobillo y le causó la molestia, por eso decidimos el cambio".

En medio de la transición hacia el regreso de Leonardo Madelón como entrenador, Vazzoler dejó claro su compromiso y apoyo: "Desearle entonces a Leo los mayores éxitos en esta nueva aventura. Igual a los jugadores. Mi análisis quedará para estos días. Es muy pronto y hablo siempre con los dirigentes. Me siento querido en Unión y las charlas quedarán para más adelante. Ahora pondremos la cabeza en Reserva y avanzando siempre".

WhatsApp Image 2025-04-28 at 17.39.42.jpeg El balance de Vazzoler tras la derrota de Unión.

Sobre el traspaso de mando, señaló: "Estamos a disposición, pero aún no hubo contacto. Leo tendrá que instalarse y luego tendremos la comunicación. Estemos nomás a metros de distancia, por lo que las charlas serán diarias". Además, le dejó un mensaje directo: "Se encuentra con jugadores con hambre y ganas, que trabajan bien y que solo piensan en salir adelante. Tiene todo".

Más de Vazzoler en Unión

En cuanto a las decisiones tácticas, Vazzoler comentó la inclusión de Ezequiel Cañete: "Venía entrenando hace tiempo y estaba en condiciones. Entonces entró porque el partido pedía pases internos. En el caso de José (Angulo), venía haciendo buenos entrenamientos y Marcelo (Estigarribia) estaba cansado, por lo que no queríamos perder altura y pensamos que era el indicado".

Consultado sobre el estado anímico del equipo, reconoció: "Hay una merma quizás producto de que no pudimos plasmar en la red lo que hacíamos. El ir tanto y no concretar genera un desgaste emocional. No creo que haya sido físico, aunque claro que hay acumulación, pero el equipo siempre fue para adelante".

Finalmente, Vazzoler cerró con un mensaje de esperanza: "Mis sensaciones son que este es un grupo comprometido y me quedo con buenas sensaciones. Hay que trabajar. No hay otra receta para intentar volver a ganar de visitante. Solo insistir y ver diferentes caminos".