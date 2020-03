Vélez fue letal y le dio otro duro golpe a Unión en Santa Fe

La eliminación ante Dock Sud por la Copa Argentina pegó fuerte en el ánimo del mundo Unión, ya que nadie pensaba en un resultado así. Por ello, más allá de haberle ganado a Godoy Cruz por el torneo local, la realidad indica que el Tate llegó a este partido contra Vélez con la necesidad de ganar para dejar atrás la amargura que resultó la caída. Sin embargo, nunca estuvo en partido y cayó como local por 3-0 en la última fecha de la Superliga

El comienzo del partido mostró a un Vélez que monopilizaba el balón en base a su movilidad y la rotación de sus volantes y extremos. Era difícil de detectar para Unión los movimientos del equipo de Heinze, que hacía todo bien hasta llegar al área rival. Allí perdía cierta claridad, sobre todo en la terminación de las jugadas.

Pasado el cuarto de hora, Unión comenzó a emparejar el trámite y dispuso de una chance a los 16 minutos, con una corrida de Walter Bou que hizo pasar de largo a un defensor, pero su remate fue a parar a las manos de Lucas Hoyos. Cuando el partido era parejo y Vélez había perdido precisión, llegó un error de Franco Calderón, que quiso salir jugando, lo presiono Lucas Janson, le robó la pelota y definió cruzado para establecer el 1-0 cuando se jugaban 21 minutos.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡Atento Janson! El ex Tigre recuperó la pelota ante el toqueteo del fondo de Unión, se puso mano a mano con Moyano y abrió el marcador en Santa Fe.#Unión #Vélez pic.twitter.com/0sP7z11W0Y — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 9, 2020

Unión sintió el golpe y dos minutos después, es decir a los 23', Lucas Robertone le pegó de media distancia y el balón se metió arriba pese a la estirada de Sebastián Moyano. Fue un golazo por como le dio, pero dio la sensación que el arquero pudo haber hecho algo más, ya que la bocha le pasó muy cerca de las manos.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡TRE-MEN-DO bombazo! Lucas Robertone recibió lejos del área y sacó un misil imposible para Moyano.#Unión #Vélez pic.twitter.com/9uoG8AocmJ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 9, 2020

A partir de allí, el Tate entró en el desconcierto y por momentos no sabía si presionar arriba o esperar para que Vélez no le siga generando peligro. Es verdad que Unión tuvo un par de chances, pero falló en la definición. A los 34', Bou metió un gran pase a Bonifacio quien, dentro del área, remató a la carrera pero no le dio dirección y la pelota fue a las manos del arquero rival.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡Bien parado Hoyos! El arquero de Vélez evitó el descuento de Bonifacio.#Unión #Vélez pic.twitter.com/KFWS99c9O3 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 9, 2020

Ya en tiempo de descuento, Franco Troyansky le pegó por arriba de una posición incomoda, aunque dentro del área. Vélez manejo los tiempos en la primera etapa y Unión hizo lo que pudo que no fue mucho. Vélez fue superior en el primer tiempo y por eso se fue a los vestuarios ganando. aunque quizás la diferencia fue mayor si se toman en cuenta las chances de gol. En dos minutos, el Fortín encaminó el resultado, pero en ambos goles hubo responsabilidades de los jugadores tatengues.

El segundo tiempo

En el segundo tiempo, Unión trató de descontar pero siempre se le hizo cuesta arriba el partido, dado que colectivamente, Vélez fue muy superior. Todo demasiado forzado lo del Rojiblanco, que se exponía a las contras del Fortín A los 10', Maxi Romero pudo aumentar, pero tapó Moyano y a los 12', Troyansky casi descuenta con una media vuelta que se fue cerca del caño izquierdo. Pero siempre la sensación era que la visita estaba más cerca del tercero que el local del descuento. Vélez por momentos parecía que hacia una de más en la definición y no terminaba de cerrar el partido.

Unión era puro desorden y voluntad, pero sin sustento futbolístico. A este equipo le cuesta ser protagonista no se siente cómodo en el rol de tener que salir a buscar y se notó mucho ante un rival que replegaba bien y salía con jugadores rápidos por las bandas. A los 29' se terminó el partido con una gran definición de Romero, que superó a Calderón, encaró a Moyano y remató cuando se abría por derecha para decretar el merecido 3 a 0.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡Hizo lo que quiso! Sombrero, gambeta larga y golazo de Maxi Romero para el tercero del Fortín.#Unión #Vélez pic.twitter.com/TtFM4OVFUf — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 9, 2020

Las diferencias entre un equipo y otras fueron notorias; la frescura de Vélez ante el desorden y los movimientos repetidos y previsibles del Tate. Una derrota dolorosa que se suma a la eliminación de la Copa Argentina. Unión cierra una Superliga que le fue esquiva, nunca jugó bien y le costó encontrar regularidad. Será tarea de Madelón volver a reinventarse, ya que el equipo en lo que va de este 2020, salvo el cotejo con Mineiro de local, después no fue convincente y termina en la 16ª posición, con 27 puntos.

Formaciones

Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli, Federico Milo; Ezequiel Bonifacio, Jalil Elías, Javier Méndez, Javier Cabrera, Franco Troyansky y Walter Bou. DT: Leonardo Madelón

Vélez: Lucas Hoyos; Matías De los Santos, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Braian Cufré; Lucas Robertone, Francisco Ortega, Thiago Almada; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Jason. DT: Gabriel Heinze.

Goles: PT 20' Lucas Jason (V) y 22' Lucas Robertone (V); y 29' Maximiliano Romero (V).

Cambios: ST 0' Emanuel Cecchini x Méndez (U), 21' Ezequiel Cañete x Elías (U), 24' Mauro Pittón x Almada (V), 34' Braian Álvarez x Bonifacio (U), 37' Lucas Orellano x Bouzat (V).

Amonestados: Franco Calderón, Brian Blasi, Ezequiel Bonifacio y Federico Milo (U); Francisco Ortega y Luis Abram (V).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Silvio Trucco.