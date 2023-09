El lateral de Unión, Federico Vera, dijo que ante San Lorenzo merecieron "mucho más", pero "cuando no se puede ganar es bueno no perder, ya que se suma". VIDEO

En Unión aún se mastica bronca por el empate con gusto a poco ante San Lorenzo en Santa Fe por la 3ª fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Más que nada, por cómo se dio el encuentro, con una supremacía absoluta y presionando a un rival que llegó al 15 de Abril a no perder.

Baliño, por la supuesta infracción a Vera en el gol de San Lorenzo: "Veo la disputa del balón y no una falta"

Por eso, la reflexión en los protagonistas era unánime. Como por ejemplo la de Federico Vera: "Sabíamos que era un grande, pero de local nos hacemos fuertes y merecimos mucho más. No nos vamos conforme con el punto".

"La idea es ganar siempre y, cuando no se puede, no perder. Lo bueno es que seguimos sumando y peleando. Es lindo saber que no nos hagan goles. Primero el cero en el arco y después pensar en el del rival", admitió el lateral derecho ante la consulta de UNO Santa Fe.

Federico Vera 1.jpg Federico Vera se fue con bronca por el empate de Unión ante San Lorenzo. UNO Santa Fe | José Busiemi

Respecto al plantel mezquino del Ciclón, Vera fue sincero: "Hicieron su trabajo. Marcaron el gol y se metieron atrás. No nos sorprendió, porque cada equipo tiene su identidad. Sabíamos que iban a hacer tiempo y se dio así".

Asimismo, ponderó lo que transmite el técnico: "Kily (González) es esto, transmite confianza y ganas. Es lindo que desde afuera te alienten así".

En el final, hizo referencia a la capacidad de reponerse a la adversidad: "Es el tercer partido que arrancamos perdiendo y las ganas siempre van a estar. A veces las cosas salen y otras no, pero la actitud no se negocia".