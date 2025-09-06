Uno Santa Fe | Unión | Unión

Viene lenta la adaptación de Fernando Díaz en Unión y aún no tuvo su chance

El paraguayo Fernando Díaz llegó a Unión en este mercado, pero hasta el momento no logró tener su estreno. Para Leonardo Madelón, aún le estás costando el ritmo

6 de septiembre 2025 · 15:48hs
El paraguayo Fernando Díaz llegó a Unión en este mercado de pases con la ilusión de ganarse un lugar, pero hasta el momento no logró tener su estreno. Su caso genera cierta expectativa, aunque también interrogantes sobre si podrá adaptarse a tiempo a las exigencias del fútbol argentino.

• LEER MÁS: En Unión reina la tranquilidad y Madelón ya tiene una linda duda para visitar a Gimnasia (LP)

El zurdo fue incorporado como alternativa para el lateral izquierdo, aunque por su porte y características también puede desempeñarse como zaguero. Sin embargo, desde el cuerpo técnico de Leonardo Madelón explican que todavía le falta asimilar el ritmo y la idea.

• LEER MÁS: Jerónimo Dómina entrena con la reserva de Unión: ¿caricia o castigo?

El panorama se le complica aún más porque Mateo Del Blanco atraviesa un gran momento, consolidado como titular y rindiendo en alto nivel pese a ser volante natural. Eso hace que, aunque Díaz esté disponible, la competencia interna lo encuentre hoy varios escalones por detrás. Al uruguayo Emiliano Álvarez también le tomó un tiempo, pero ya tiene 32 minutos en este Clausura.

Fernando Díaz aún no tuvo su chance en Unión

La situación abre un interrogante: ¿podrá el defensor guaraní revertir la historia? Lo cierto es que el tiempo corre y el campeonato es corto, por lo que cada partido sin minutos reduce sus chances de ganarse la confianza del entrenador. Para eso será clave el trabajo en los entrenamientos y la paciencia, mientras espera una oportunidad que podría llegar si el rendimiento colectivo o alguna baja en defensa obligan a Madelón a mover piezas.

• LEER MÁS: Unión avanzó para blindar y mejorarle el contrato a Mateo Del Blanco

Por ahora, Fernando Díaz deberá seguir remándola desde atrás, sabiendo que Unión atraviesa un presente de relativa tranquilidad y que el DT no tiene urgencias para modificar la defensa. Su desafío es claro: adaptarse rápido al fútbol argentino y demostrar que puede estar a la altura de lo que se esperaba de él como refuerzo.

