Uno Santa Fe | Unión | Unión

En Unión reina la tranquilidad y Madelón ya tiene una linda duda para visitar a Gimnasia (LP)

El plantel de Unión retomará el trabajo el lunes en Casasol para meterse de lleno en visitar a Gimnasia (LP) por la fecha 8 del Clausura. Habría una duda

Ovación

Por Ovación

6 de septiembre 2025 · 12:29hs
En Unión reina la tranquilidad y Madelón ya tiene una linda duda para visitar a Gimnasia (LP)

Prensa Unión

El plantel de Unión afrontó un fin de semana de tranquilidad luego del triunfo ante Racing y con fin de semana de descanso para luego poner la mente puesta en el próximo compromiso del Clausura visite a Gimnasia (LP) por la fecha 8 de la zona A.

• LEER MÁS: Jerónimo Dómina entrena con la reserva de Unión: ¿caricia o castigo?

La buena noticia para el cuerpo técnico de Leonardo Madelón es la recuperación de Maizon Rodríguez, quien ya está disponible tras superar un esguince de tobillo y podría regresar como titular en la defensa, generando así una de las primeras dudas tácticas.

• LEER MÁS: Unión avanzó para blindar y mejorarle el contrato a Mateo Del Blanco

Una linda duda para Madelón en Unión

Más que nada, por la gran actuación de Juan Pablo Ludueña frente a la Academia anulando a Maravilla Martínez, lo que deja al entrenador con opciones interesantes para conformar la zaga central.

image
Ludue&ntilde;a o Rodr&iacute;guez, una duda que ya asoma en Uni&oacute;n.

Ludueña o Rodríguez, una duda que ya asoma en Unión.

Por su parte, Bruno Pittón sigue trabajando de manera diferenciada, avanzando en la rehabilitación tras la operación de ligamentos. Su recuperación es seguida de cerca por el cuerpo médico, aunque todavía no hay plazos para su retorno.

• LEER MÁS: Lautaro Vargas jugaría su último partido en Unión antes del Mundial Sub 20

En líneas generales, el clima que se respira en el club es de optimismo y concentración, con un grupo consciente de la importancia de mantener la regularidad y sumar puntos en la zona A. El descanso llega en un momento clave y el equipo busca aprovecharlo para encarar la semana de entrenamientos con energía renovada y claros objetivos de cara a un partido que puede marcar un punto de inflexión en el Clausura.

Unión Gimnasia (LP) Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
la reserva de union no hizo pie en cordoba, perdio ante instituto y no pudo ser lider

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

union avanzo para blindar y mejorarle el contrato a mateo del blanco

Unión avanzó para blindar y mejorarle el contrato a Mateo Del Blanco

fascendini no estuvo en la practica de union y genero preguntas

Fascendini no estuvo en la práctica de Unión y generó preguntas

mauro pitton la rompe en union y fue distinguido por la liga profesional

Mauro Pittón la rompe en Unión y fue distinguido por la Liga Profesional

Lo último

Viene lenta la adaptación de Fernando Díaz en Unión y aún no tuvo su chance

Viene lenta la adaptación de Fernando Díaz en Unión y aún no tuvo su chance

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Último Momento
Viene lenta la adaptación de Fernando Díaz en Unión y aún no tuvo su chance

Viene lenta la adaptación de Fernando Díaz en Unión y aún no tuvo su chance

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Todo listo: Colón resolvió adelantar las elecciones para el 30 de noviembre

Todo listo: Colón resolvió adelantar las elecciones para el 30 de noviembre

Ovación
Sinner y Alcaraz se enfrentan en la final del US Open y con el número 1 del mundo en juego

Sinner y Alcaraz se enfrentan en la final del US Open y con el número 1 del mundo en juego

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto largará desde el puesto 18 en el GP de Monza de F1

Colapinto largará desde el puesto 18 en el GP de Monza de F1

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional