En Unión reina la tranquilidad y Madelón ya tiene una linda duda para visitar a Gimnasia (LP)

El plantel de Unión retomará el trabajo el lunes en Casasol para meterse de lleno en visitar a Gimnasia (LP) por la fecha 8 del Clausura. Habría una duda

El plantel de Unión afrontó un fin de semana de tranquilidad luego del triunfo ante Racing y con fin de semana de descanso para luego poner la mente puesta en el próximo compromiso del Clausura visite a Gimnasia (LP) por la fecha 8 de la zona A.

La buena noticia para el cuerpo técnico de Leonardo Madelón es la recuperación de Maizon Rodríguez, quien ya está disponible tras superar un esguince de tobillo y podría regresar como titular en la defensa, generando así una de las primeras dudas tácticas.

• LEER MÁS: Unión avanzó para blindar y mejorarle el contrato a Mateo Del Blanco

Una linda duda para Madelón en Unión

Más que nada, por la gran actuación de Juan Pablo Ludueña frente a la Academia anulando a Maravilla Martínez, lo que deja al entrenador con opciones interesantes para conformar la zaga central.

image Ludueña o Rodríguez, una duda que ya asoma en Unión.

Por su parte, Bruno Pittón sigue trabajando de manera diferenciada, avanzando en la rehabilitación tras la operación de ligamentos. Su recuperación es seguida de cerca por el cuerpo médico, aunque todavía no hay plazos para su retorno.

• LEER MÁS: Lautaro Vargas jugaría su último partido en Unión antes del Mundial Sub 20

En líneas generales, el clima que se respira en el club es de optimismo y concentración, con un grupo consciente de la importancia de mantener la regularidad y sumar puntos en la zona A. El descanso llega en un momento clave y el equipo busca aprovecharlo para encarar la semana de entrenamientos con energía renovada y claros objetivos de cara a un partido que puede marcar un punto de inflexión en el Clausura.