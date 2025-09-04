Fascendini no estuvo en la práctica de Unión y generó preguntas

El defensor Valentín Fascendini no estuvo en la práctica de Unión de este jueves en Casasol, pero con aviso. ¿Por qué?

El defensor de Unión , Valentín Fascendini , no estuvo presente en la práctica de este jueves en el predio Casasol y generó preguntas. Sobre todo, porque justo fue abierta a la prensa. La ausencia se da en una semana tranquila, ya que no habrá acción por el Clausura este fin de semana debido a la doble fecha de Eliminatorias.

• LEER MÁS: Unión cerrará la semana con fútbol y con la mira en Gimnasia

Según pudo saber UNO Santa Fe, el zaguero aprovechó la jornada para avanzar en los trámites de su doble ciudadanía en Rosario. Un movimiento clave para los futbolistas que buscan proyectarse hacia el exterior. Esto le permite a los jugadores no ocupar cupos de extranjeros en clubes de otros países. Un factor determinante en posibles transferencias futuras, ya que es prácticamente un requerimiento en el extranjero.

• LEER MÁS: Mauro Pittón la rompe en Unión y fue distinguido por la Liga Profesional

Fascendini, afianzado y sin conocer su techo aún en Unión

El zaguero central, zurdo y con proyección, encaja justamente en el perfil de futbolistas más buscados por equipos de afuera, y su presente en Unión –tiene el 80% del pase– le permite consolidarse mientras se abre la puerta a oportunidades internacionales.

Valentín Fascendini 1 Fascendini gestiona la doble ciudadanía mientras crece en Unión. Prensa Unión

Todavía tiene contrato vigente con el club, aunque su techo futbolístico y las posibilidades de evolución profesional permanecen como un interrogante abierto. Por lo que también pudo conocer unosantafe, es otro a quien se le mejoría el contrato. En esta sintonía están Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas.

• LEER MÁS: Del Blanco: "Estamos disfrutando de este presente en Unión"

Con este contexto, Fascendini sigue trabajando fuera de la cancha para potenciar su carrera, en una semana que le permite combinar recuperación, entrenamientos y trámites estratégicos de cara al futuro.