Villarreal: "Tiene que haber responsables por lo que ocurrió en la fiesta del IPEI"

En los últimos días se generó una gran polémica por lo ocurrido en una fiesta de alumnos del IPEI, donde sonó la canción "Yo Soy Sabalero" que cantan Los Palmeras, que se hizo viral, sobre todo entre los hinchas de Colón, tras la final de la Copa Sudamericana que jugó en Asunción.

Por este motivo, la agrupación Triunfo Tatengue emitió un comunicado manifestando su preocupación y exigiendo responsables sobre lo sucedido. Quien habló fue Rodrigo Villarreal, su cabeza visible, en diálogo con Radio Gol (FM 96.7).

Y comenzó diciendo: "El espíritu del comunicado no apunta contra los alumnos o los docentes. Nosotros reclamamos no solo a las autoridades al club sino también a los del IPEI, que es una institución modelo, lo remarcamos en la campaña electoral. No tiene nada que ver la política, sino que estamos hablando de cientos de tatengues que se vieron afectados por lo que pasó. A las redes sociales no las puede controlar nadie, eso es entendible. Pero, qué está primero el huevo o la gallina? Pero los dirigentes tienen que tratar de calmar la situación. Nosotros apuntamos a los organizadores del evento, que no fueron los pibes sino los padres".

Y dio el siguiente ejemplo: "Los padres tienen que bajar un sentimiento de calmar las aguas, por más que el DJ diga que le pasaron las dos canciones, me parece que la organización no tuvo la supervisión de las autoridades. Por ejemplo, si vas a una escuela católica donde constantemente está mandando un mensaje a los padres, que defiende a las dos vidas que divide a los argentinos, donde se pelearon familiares o amigos. Si vas a una escuela católica hay una clara bajada de línea, por lo cual no se puede exponer a los hijos a tener un pañuelo verde (símbolo utilizado por los que defienden el aborto legal)".

"No le vamos a cargar las tintas a Spahn que debe tener 25 cosas en la cabeza, sino a los organizadores del evento. Se sabe que el IPEI pertenece a Unión, pero la cuestión es otro, saber cómo atemperar la violencia. Nosotros sacamos 820 votos y tenemos la obligación de salir a calmar la situación, no queremos alterar la convivencia. Estamos de acuerdo que puedan convivir en una institución ejemplo. Pero tiene que haber una persona que esté supervisando todo esto", agregó en otra parte de la charla.

Más adelante, indicó: "El dirigente debe estar al frente, no se le puede escapar la tortuga. Hay padres que me llamaron con una bronca bárbara, quieren saber quién es el responsable de todo esto. Pero nosotros lo que queremos llevar es tranquilidad. Hay que llevar calma y no obviar esta situación, lo digo como dirigente y periodista. Hay alguien que no se está haciendo cargo, no se puede echarle la culpa a los docentes y los alumnos".

Pero no se quedó solo ahí y apuntó: "El IPEI es un orgullo para todos, minimizar el hecho tampoco ayuda. Hubo organizadores y permitieron que ocurra. Esto no es política, como candidato a presidente perdí, pero a la gente que está gobernando le digo que den el ejemplo. Me preocupa mucho esta situación, alguien tiene que salir a bajar la espuma. Que se busque a los responsables y se los sancione".

En la parte final, cerró de la siguiente manera: "Los temas futbolísticos son importantes, pero son cuestiones que la toma un Departamento de Fútbol. El tema de las investigaciones a Luis Spahn también son importantes, y nos estamos encargando. Desde Triunfo Tatengue nos encargamos de todo, pero no tenemos que estar sacándonos una foto. Hay cuestiones silenciosas que hacemos en pos de cuidar los intereses y el patrimonio del club. Esto no es solo Rodrigo Villarreal, hay un montón de gente participando y nos debemos a los 820 votos que tuvimos, ya que estas personas todos los días nos hacen llegar sus inquietudes".