Zin: "Pasan los días y la situación es crítica en Barcelona"

España es uno de los países de Europa que no puede detener la pandemia de coronavirus con casi un millar de muertos por día. La situación es muy complicada y cada una de las ciudades, como por ejemplo Barcelona, hay argentinos que deben respetar la cuarentena para no contagiarse.

Lautaro Zin, exdefensor de Unión, cargó su bolso de ilusiones y se fue al Club de Fútbol Vilanova, donde milita actualmente. Desde Barcelona, donde se encuentra alojado, charló con Sol 91.5 para brindar su opinión de esta actualidad y repasar su momento deportivo.

En el inicio, reconoció: "Estoy encerrado, respetando la cuarentena en la ciudad de Barcelona. Juego en el Vilanova de la Primera de Catalunya. Pasan los días y el número de muertos creces, hoy ya tenemos 864, la situación es crítica, cada uno aportando su granito de arena y respetando las medidas de precaución".

Más adelante apuntó que "estoy con mi mamá que vino a visitarme y pasó justo esto, es una suerte estar acompañado por ella, el día a día es cansador, vamos por el día 18 de confinamiento, se torna pesado a lo que uno está acostumbrado, es lo que toca, quedándose adentro, uno ve a la gente portándose bien porque mira por la ventana y no hay nadie en la calle. La policía te para una o dos veces si querés ir al supermercado".

Al momento de explicar lo que puede hacer diariamente, Zin enfatizó que "tomo mucho mate, vemos muchas series, ya no sabemos qué hacer, disfrutando de mi mamá que no se puede ir a Argentina, no puedo estar con mi papá pero la compañía de mi mamá me hace pasar de otra manera este presente".

Indudablemente estando en Barcelona, es inevitable que en la charla aparezca el nombre de Lionel Messi, gran ídolo del equipo culé. Al respecto, el exdefensor rojiblanco apuntó: "Tuve la posibilidad de verlo en vivo y en directo en un partido y cuando uno está ahí se te pone la piel de gallina, es muy reconocido acá. Yo cuando digo que me llamo Lautaro me asocian con Lautaro Martínez, que suena para venir a Barcelona".

Cuando dio su opinión respecto al tipo de juego que se practica en la liga local, Zin no dudó en afirmar que "es muy diferente al fútbol argentino, es mucho ritmo y menos roces, acá cobran ful al mínimo contacto, es mucho más pelota, la parte física se reemplaza por la pelota, en tanto otra de las cosas diferentes son que hay muchas canchas de césped sintético. No es lo mismo en el sentido que uno no está acostumbrado, por ahí uno queda clavado y es diferente. Si me tengo que tirar al piso lo hago como en el césped natural".

En la parte final, reconoció que "me adapté rápido a la competencia, al venir con ritmo y bien físicamente, es muy competitiva la liga, hay jugadores de buen pie, otros de experiencia. Por ahora nos siguen pagando pero después no se qué pasará. Hace 25 días fue nuestro último partido oficial, después iniciamos el aislamiento y entrenamos por la mañana con un trabajo que el profe nos manda, mientras que por la tarde tenemos entrenamientos a través de una plataforma virtual".