Ya son 30 los técnicos que perdieron su trabajo en la Liga Profesional 2024

El primero de ellos fue Gustavo Munúa. Este miércoles Banfield anunció en sus redes sociales y plataformas digitales que, "de común acuerdo con la comisión directiva", arreglaron su desvinculación. El uruguayo llegó en junio tras la remoción de Julio Falcioni. Apenas llegó a dirigir unos 18 partidos, con 4 triunfos, 7 empates y 7 derrotas. La peor racha llegó en el último tramo, en el que ganó 1, igualó 2 y perdió 4 de los últimos 7 compromisos.

El otro es Diego Dabove en Instituto de Córdoba, con la peculiaridad de que no lo echaron, sino que renunció. No venía con un buen andar, acumulando 1 victoria, 2 tablas y 6 caídas en el últimos 9 partidos. Ya decidido a no renovar a fin de año cuando finalizara su contrato, aceleró él mismo su propia salida luego de que un grupo de barrabravas lo fuera a apretar este jueves en el predio del club. El exarquero llegó a la Gloria a mediados de 2023 y tuvo el equipo a su cargo en un total de 60 encuentros, de los que ganó 20, empató 17 y perdió 23.

Los 30 técnicos que se fueron en la Liga Profesional

Matías Modolo (Deportivo Riestra)

Facundo Sava (Huracán)

Orsi - Gómez (Atlético Tucumán)

Sergio Rondina (Sarmiento)

Rodolfo De Paoli (Independiente Rivadavia)

Sebastián Grazzini (Platense)

Guillermo Farré (Belgrano)

Néstor Gorosito (Tigre)

Abel Balbo (Central Córdoba)

Rubén Darío Insua (San Lorenzo)

Leonardo Carol Madelón (Gimnasia)

Julio Vaccari (Defensa y Justicia)

Carlos Tevez (Independiente)

Mauricio Larriera (Newell´s)

Julio Falcioni (Banfield)

Martín Demichelis (River)

Lucas González Vélez (Central Córdoba)

Miguel Ángel Russo (Rosario Central)

Pablo Guede (Argentinos Juniors)

Francisco Meneghini (Defensa y Justicia)

Martín Cicotello (Independiente Rivadavia)

Walter Ribonetto (Talleres de Córdoba)

Alejandro Orfila (Barracas Central)

Sebastián Méndez (Newell's)

Diego Martínez (Boca)

Leandro Romagnoli (San Lorenzo)

Israel Damonte (Sarmiento de Junín)

Matías Lequi (Rosario Central)

Gustavo Munúa (Banfield)

Diego Dabove (Instituto)