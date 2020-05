Zin: "Unión es un club interesante para cualquier técnico"

El vicepresidente primero de Unión Edgardo Zin habló con Radio Gol 96.7 sobre el presente de la institución rojiblanca en medio de esta crisis originada por la pandemia del coronavirus. Pero además se refirió a la contratación del nuevo técnico, a la posible vuelta del fútbol y destacó el orden económico que caracteriza al club.

"Todo el mundo quiere que el fútbol vuelva ya, para los que nos gusta resulta imperioso, pero debemos ser muy cautos y muy previsibles en todos los aspectos. Yo creo personalmente que esto va a llevar un tiempo más. Considero que podríamos arrancar la actividad los primeros días de septiembre. Igualmente esto va cambiando día a día, por ahora no hay nada firme, pero los rumores hablan del mes de septiembre". detalló.

Para luego agregar "Yo creo que se realizará un torneo cortito de septiembre a diciembre, es lo que se habla para completar el cupo que resta para clasificar a la Copa Libertadores del 2021. Y la Copa Argentina debería comprimir el calendario para poder disputarse entre septiembre y diciembre".

El dirigente rojiblanco también opinó respecto a la puesta a punto que necesitarán los futbolistas "Uno está en contacto con los jugadores, algunos están en departamentos y no pueden hacer un entrenamiento como corresponde y los jugadores que están en una casa sí lo hacen medianamente, pero el contacto con la pelota es esencial. Nunca un jugador estuvo tanto tiempo parado, por lo cual antes de la competencia deberán hacer una pretemporada a fondo que llevará un mes entre trabajos físicos y amistosos".

Consultado por la búsqueda de un nuevo entrenador expresó: "Se está trabajando por videoconferencia en el día a día, Martín Zuccarelli está a full con este tema. Pero yo creo que este proceso lo favorece de sobremanera al club, lo que sí tenemos que ir viendo los contratos que se van venciendo en junio y que el técnico que venga esté al tanto de la situación respecto quien se queda y quien se va. Pero Martín está todo el día en contacto en lo que respecta a las negociaciones. Hay muchos contratos de técnicos que van a caer y esta situación se va charlando en función de las variables que tenemos".

"Hoy por hoy Unión es un club potable que va a jugar Copa Sudamericana, está tranquilo con el tema de los promedios y es un club interesante para cualquier técnico que quiera venir. Unión es un club prolijo, que tiene sus sueldos y sus premios al día, entonces si sos ordenado, no creo que duden en venir", aseguró.

En relación a lo que viene precisó: "El fútbol argentino y el fútbol mundial va a ser otro, las empresas van a ser otras, es barajar y dar de vuelta, nos vamos a tener que agiornar a la situación que venga. No va a ser fácil lo que viene, se está trabajando mucho en la manera de diagramar los presupuestos. No tengo dudas que la cuota social va a caer, hay gente que por más que quiera pagar la cuota no va a poder, son muchos días sin poder trabajar donde la plata no ingresa. Los sponsors van a caer, porque las empresas van a sufrir esta crisis. Por suerte Unión está ordenado y te da la posibilidad de hacer las cosas prolijas y bien".

En otro tramo de la charla le preguntaron por la posible reducción de los salarios y respondió: "Es un tema que se fue hablando con los jugadores. Nosotros tenemos garantizado los meses de marzo, abril y mayo, por lo cual los contratos los vas cumpliendo. Pero desde junio en adelante se van a tener que sentar todos los clubes con sus jugadores a renegociar los contratos. Unión no tiene contratos en dólares, lo cual es importantísimo, ya que al valor actual del dólar, las finanzas se te desarman. Nosotros con lo que cobramos de televisión, pagamos entre un 80% y un 90% del plantel. Por lo cual estamos muy bien, de todas formas esponsors y cuota social van a caer".

Por último, consultado por la relación que mantienen con Cristian Bragarnik y los contratos a futuro el dirigente manifestó: "Unión tiene con Cristian una muy buena relación, muchos años de estar en el club con los contratos de Leo (Madelón) y de jugadores que él representa. Es un tipo que siempre asesoró al club cuando se lo consultó por jugadores. Hoy es mucho más potable jugar en el exterior que en Argentina por la cotización del dólar, yo creo que te vas a Paraguay, Uruguay o Chile y los contratos serán mejores, no podemos competir con la moneda de otros lugares, habrá que barajar y dar de vuelta".