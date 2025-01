El otro conflicto de Los Palmeras: cuando Cacho Deicas reemplazó al primer cantante

El vocalista es una figura indiscutida del grupo de cumbia santafesina, pero no la tuvo fácil cuando ocupó el lugar de Czeslaw "Yuli" Popowicz.

El cantante aceptó el desafío y dio el salto hacia el mundo de la movida tropical, pero la recepción inicial no fue buena. "La gente no me daba bolilla a mí, tenía metida en la cabeza la figura y la voz de la otra persona", contó a fines de noviembre en el programa de Mirtha Legrand.

¿Quién fue el primer cantante de Los Palmeras?

La historia de los próceres de la cumbia santafesina comenzó en 1972 bajo el nombre de Sexteto Palmeras. El primer intérprete fue Czeslav "Yuli" Popowicz, un músico de familia italiana que ya llevaba una década de carrera.

El vocalista grabó los primeros dos discos y luego continuó con un proyecto propio en todo sentido, ya que utilizó el nombre artístico con el que se había hecho conocido. Yuli y los Girasoles también llegaron a convertirse en referentes del género bailable y el legado persiste luego de la muerte del líder, fallecido el 12 de junio de 2021.

Rubén Héctor Deicas tomó la posta rápidamente en un momento de crecimiento de popularidad y marcó un contraste muy fuerte con el estilo de su antecesor. Según recordó en uno de sus últimos reportajes, la diferencia "era como el día y la noche".

El primer disco de Los Palmeras después del cambio salió ese mismo. De hecho, no fue el único editado en 1978. Después de "Morenita cumbiambera" lanzaron "Basta de orgullo", pero el público no terminaba de aceptarlo.

El intérprete cumplió con el refrán y la tercera fue la vencida para adueñarse del micrófono luego del estreno del álbum "Nadie quede sin bailar". Cacho le atribuyó la consagración al tema "Esa", el último de la lista. "Ahí pude entrar en la gente", aseguró.

Cacho Deicas: del rock a Los Palmeras

Deicas y Camino se conocen desde la adolescencia. El acordeonista tenía una disquería y su amigo solía visitarlo allí mientras trabajaba en una distribuidora de alimentos. La charla y la ronda de mates a veces les dejaba tiempo para tocar algún tema juntos.

La mamá de Cacho lo mandó a estudiar canto cuando tenía 12 años, pero el boom de la cumbia en Santa Fe a fines de los 60 no lo sedujo después de la adolescencia. "Yo hacía rock, música comercial de esos tiempos, de Los Gatos", detalló durante una entrevista en el programa "Legados".

Cuando Yuli se fue de Los Palmeras, el fundador del grupo apostó por su amigo aunque no tenía el mismo estilo. El balance de los primeros shows fue negativo para Deicas y más de uno le pasó la factura en la cara: "Vos sos de otro palo".

Aquellos inconvenientes quedaron atrás hace mucho tiempo y Cacho ya es sinónimo de cumbia. Después del alta hospitalaria, Pablo López empezó a reemplazarlo con su sello mientras el grupo espera la recuperación del vocalista histórico.