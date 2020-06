Alex Vigo: "Mi idea es seguir un tiempo más en Colón"

En enero de este año, el lateral derecho de Colón Alex Vigo tuvo la chance de pasar a River. Marcelo Gallardo lo quería e incluso hubo gestiones concretas, sin embargo el presidente sabalero José Vignatti priorizo la parte deportiva y les dijo a sus pares millonarios que en junio volvían a hablar.

Luego sucedió lo de la pandemia, el parate del fútbol y sin dudas que cambiaron las condiciones del mercado. No obstante, en caso de que River venda a Gonzalo Montiel, allí podría tener alguna chance de pasar al Millonario. Pero es obvio que toda está por verse y en charla con TNT Sports, el defensor rojinegro se refirió a este tema.

Consultado sobre si estaba al tanto de un acercamiento en el mes de mayo por parte de River hacia la dirigencia de Colón respondió: "En enero, Colón estaba pelando el descenso y tomamos la decisión de ayudar al club a que se mantenga en Primera y por eso me quedé. Es importante que un técnico como Gallardo se haya interesado en mí. En enero sí me vinieron a buscar, pero ahora no me comentaron nada".

A la hora de hablar de la quita de los descensos expresó: "Obviamente que quitando los descensos algunos equipos se favorecieron, pero personalmente no comparto esa decisión porque el torneo se hace menos competitivo. Es cierto que van a seguir los promedios y los equipos que no sumen tendrán problemas a futuro. Pero igualmente no comparto la decisión".

Respecto a su futuro y si tiene pensado jugar en otro equipo dijo: "Siempre miro la liga española y alemana, son las que más que me gustan. Pero la verdad que prefiero quedarme un tiempo más en Colón y después si me tengo que ir lo veré con el tiempo. Pero el torneo que más me llama la atención para ir a jugar es España".

Por último le preguntaron si le molestaba que los equipos tengan que volver todos juntos a entrenar, aún cuando por ejemplo en Santa fe ya podrían estar entrenado "La verdad que a mi no me molesta, obviamente que el deseo es que volvamos todos juntos, porque todos queremos jugar. Y prefiero que no se diga que nosotros tendríamos ventaja deportiva".