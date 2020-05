Bertoglio: "Me encantaría volver a jugar en Colón"

Facundo Bertoglio debutó en 2009 con la camiseta de Colón bajo la conducción de Antonio Mohamed y rápidamente mostró sus condiciones, al punto tal que fue convocado por Diego Maradona para disputar un amistoso con la Selección Argentina en la que además marcó un gol.

En consecuencia, fue rápidamente vendido al Dinamo de Kiev en una cifra millonaria, que nunca pudo ser precisada con exactitud dado que el único que viajó con el futbolista fue su representante Cristian Bragarnik. Es decir que ningún dirigente sabalero formó parte de la negociación.

Más allá de esta cuestión anormal, lo cierto es que Bertoglio dejó un gran recuerdo en el hincha de Colón, pese a haber disputado apenas 44 partidos con la camiseta rojinegra, marcando cinco goles y realizando 10 asistencias. Una década después de su partida, aún no tuvo la posibilidad de retornar al club, algo que le gustaría concretar.

En diálogo con Radio Gol 96.7, el futbolista que viste la camiseta de Aldosivi y que lleva adelante el aislamiento obligatorio en San josé de la Esquina, lugar (lugar donde nació), admitió que nunca lo llamaron para ponerse nuevamente la camiseta rojinegra, pero que es algo que le gustaría que se pueda dar.

Facundo Bertoglio - Colon vs Universidad Catolica - Libertadores 2010

"Lamentablemente nunca me llamaron para volver a Colón, se tienen que dar muchas cuestiones: que primero te quiera el técnico, que también te quieran los dirigentes. Pero nunca se dio la chance y no tuve la suerte de poder volver a vestir la camiseta de Colón. Ojalá que algún día se pueda dar, es lo único que pienso", aseguró Bertoglio.

Para luego revelar "Yo la verdad que sueño con volver a jugar en Colón, pero son circunstancias, en los últimos años cuando pensaba que podría darse esa chance no se dio. Ojalá que en algún momento se presente la posibilidad de retornar y que no sea tarde".

Colon 3 - Boca 0

Consultado si mantiene relación con sus excompañeros afirmó: "Ultimamente tuve un contacto con el Chino Garcé y me encontré en un hotel en Buenos Aires con Diego Chitzoff antes de un partido. Y sí tengo mucho contacto con Facundo Sánchez, somos de la misma categoría hicimos inferiores juntos y tenemos buena relación. Cuando enfrentamos a San Lorenzo, hablé mucho con Gerónimo Poblete y recordamos la etapa en Colón. Queremos lo mejor para el club".

Por último, Bertoglio afirmó: "Me encantaría jugar en Colón pero no depende de mí. Y si no se da mi vuelta, que otros jugadores puedan hacerlo. Yo viví abajo de la popular, fue una experiencia muy linda para mí, por lo cual en lo futbolístico y en mi vida te puedo decir que Colón fue lo más importante para mí".