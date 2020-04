Bottinelli: "No habrá problemas si pagan el 50% del sueldo ahora y el resto después"

Jonathan Bottinelli es el máximo referente del plantel de Unión, hace tres años que está en el club y el único sobreviviente de aquel equipo que salía de memoria y que clasificó dos veces de manera consecutiva a una Copa Sudamericana. El defensor está pasando el aislamiento obligatorio en Buenos Aires junto a su familia, y en las últimas horas dialogó con Radio Club Octubre 947.

Allí el defensor se refirió a la posibilidad de que los dirigentes reduzcan el salario de los jugadores, ya que sobre ese tema hablaron varios directivos de distintos clubes. Y en este caso, el defensor rojiblanco mostró una postura que hasta aquí no se había conocido. No resignar dinero, pero sí mostrarse más flexibles en cuanto al cobro de los salarios.

"Es una situación compleja, yo lo escuché al Turco (Sergio Marchi) con quien tengo llamados y charlas frecuentes y él nos comunicó que al mes de abril la televisión lo iba a abonar en su totalidad y que no iba a haber inconvenientes para pagar los sueldos. Sobre todo de los equipos que están ordenados como es el caso de Unión. Los números de ingresos y egresos están muy bien, entonces no tendríamos que tener problemas. Después pensando en el mes de mayo, ya no sé que decirte, pero para pagar los sueldos en abril, la televisión se iba a hacer cargo como estaba pactado", comenzó explicando.

Y consultado por la posibilidad que la dirigencia le proponga reducir los sueldos respondió: "En el caso que vengan los dirigentes de Unión y nos digan que el sueldo lo pueden pagar el 50% ahora y el otro 50% más adelante no va haber problemas con nosotros, salvo algunos casos particulares que el sueldo es muy bajo y necesitarían del total. Pero con los sueldos más altos del plantel podríamos darle un poco de tiempo para que nos puedan pagar la diferencia. Pero es algo que lo manejamos entre los jugadores de Unión, tratamos no estar al margen de esta situación, no podemos quedar fuera de este contexto".

Sobre la salida de Leonardo Madelón opinó: "Lo de Madelón fue raro y no lo esperamos. La verdad es que nos sorprendió, el nos dijo que estaba emocionalmente mal, que no se sentía bien y tomó la decisión. Nosotros tratamos de decirle que no se apresure, ya que lo del coronavirus había estallado, y en cualquier momento el fútbol iba a parar, que iba a tener tiempo para descansar y pensar. Pero bueno no lo quiso hacer, no quiso esperar y dijo que se iba en ese momento".

En cuanto al posible sucesor expresó: "Ahora estamos con Mosset, esperando que es lo que va a pasar. Yo creo que el club no se va a apurar a decir que técnico va a venir, ya que todavía no se sabe cuando vamos a volver a jugar. No creo que estén pensando en este momento en el entrenador".

Además Bottinelli habló sobre la manera en que va desarrollando su rutina sin fútbol "Tengo mucho material para poder entrenar en casa todos los días. Voy despejando la cabeza con eso. Lógico que no es lo mismo entrenar en tu casa que hacerlo en el club o en un gimnasio. El entrenamiento del club es con pelota y tiene otra intensidad, uno si puede estar bien desde lo muscular o desde lo aeróbico, pero siempre te va a faltar algo como para estar como en el entrenamiento que haces en el club".

Y cerró: "La verdad es que estoy disfrutando un poco de mis hijos, ya que vivo en Santa Fe y al estar ellos acá en Buenos Aires, los veo poco. Esto es algo nuevo que no ocurre seguido, de estar tanto tiempo parados, sin ir al club y sin poder jugar todos los fines de semana".