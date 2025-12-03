Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con 12 cuotas sin interés y apunta a sostener el gran apoyo

Tras un año histórico con permanencia y playoffs, Unión abrió la renovación de plateas 2026 con hasta 12 cuotas sin interés.

Unión inició la campaña de renovación de plateas y palcos para la temporada 2026 , en un contexto de fuerte vínculo entre el equipo y su gente tras un año que marcó un antes y un después en lo deportivo.

El Tatengue atravesó un 2025 decisivo: aseguró la permanencia y se clasificó por primera vez en la historia a los playoffs del torneo local . Ese rendimiento generó una conexión especial con los hinchas, que acompañaron de manera masiva cada partido en el Estadio 15 de Abril , manteniendo un aforo alto durante todo el segundo semestre. El club busca sostener ese compromiso y devolverlo con facilidades concretas en un momento económico complejo para el país.

Renovación con hasta 12 cuotas sin interés

La institución lanzó la renovación de plateas y palcos con un beneficio central: podrá abonarse hasta en 12 cuotas sin interés, una medida pensada para acompañar al socio y a la familia tatengue.

Las modalidades disponibles son:

12 cuotas sin interés con Banco Santa Fe (hasta el 6/12)

12 cuotas sin interés con Banco Bica

6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito

Una apuesta para mantener el envión del 15 de Abril

El club entiende que el 2025 dejó una marca emocional en los hinchas. La respuesta en las tribunas fue contundente y se transformó en un factor clave en la campaña. Con esta nueva etapa, Unión apunta a que el impulso de su gente siga siendo parte del proyecto deportivo, ofreciendo accesibilidad en un año económicamente desafiante. La renovación ya está disponible y el tatengue espera repetir la gran presencia del público que acompañó durante toda la temporada.