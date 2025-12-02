"Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

Uno Santa Fe | Santa Fe | violencia

El Gobierno Provincial entregó 28 nuevas camionetas 0 km para el patrullaje en la ciudad de Santa Fe. Cococcioni destacó la baja en los índices de violencia y señaló que la prioridad del Gobierno es sostener la inversión en seguridad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de diciembre 2025 · 18:15hs
El Gobierno Provincial entregó nuevas camionetas 0 km destinadas al patrullaje en la ciudad de Santa Fe, en el marco del Plan de Seguridad. Durante el acto realizado este martes en el Parque Juan de Garay, los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, encabezaron la entrega de 28 vehículos que serán incorporados a dependencias de la Policía de Santa Fe. Estas unidades se suman a las 72 camionetas entregadas el lunes en Rosario por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Son unidades robustas, pensadas para fortalecer el patrullaje en zonas críticas de las áreas metropolitanas”, explicó Cococcioni al presentar la nueva flota. El ministro señaló que la incorporación de estas camionetas representa “un pequeño gesto de reconocimiento” hacia la Policía provincial, y destacó su desempeño en los últimos dos años.

Santa Fe aprobó una nueva ley para ordenar a las empresas de seguridad privada y reducir falsas alarmas

En ese sentido, Cococcioni afirmó: “Estamos cerrando el año con menores indicadores de violencia en lo que va del siglo y no podemos hacer otra cosa que reconocer el trabajo cotidiano y diario de un equipo”.

Añadió que el gobernador Pullaro “tomó la decisión política de poner la seguridad pública como prioridad número uno”, y subrayó el esfuerzo de los agentes que “salen a la calle y dan todo para que la gente esté cada día un poco más segura”.

Fortalecer el patrullaje

El ministro detalló que las nuevas unidades son “camionetas un poco más robustas”, diseñadas para reforzar la presencia policial en sectores conflictivos de las áreas metropolitanas, zonas rurales y cuerpos especiales.

Además, anunció que entre fin de año y comienzos del próximo se iniciará la entrega de otras 720 camionetas, lo que permitirá alcanzar un total cercano a 2.800 vehículos —entre autos, motos y camionetas— incorporados durante la actual gestión.

“Esto es una parte de lo mucho que se le debía a la policía para darle los elementos que necesita para hacer bien su trabajo”, sostuvo el funcionario.

Operatividad y prevención

El jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, resaltó que las nuevas unidades “tienen una característica fundamental para entrar en zonas críticas”, y remarcó su importancia para incrementar la operatividad y la prevención en los territorios más complejos de la provincia. “Vamos a dar calidad en la seguridad pública”, aseguró.

Del acto participaron autoridades provinciales y municipales, entre ellas el secretario de Gobierno de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo; la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; el secretario de Asuntos Electorales y Vinculación Regional, Roberto Vergé; el senador por La Capital, Julio Garibaldi; el diputado José Corral; y la presidenta del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina.

Desde la aprobación de la Ley de Emergencia en Seguridad en diciembre de 2023, el Gobierno Provincial adquirió 940 autos, 360 camionetas y 600 motos, con una inversión superior a 57 mil millones de pesos. Además, en agosto se realizó la licitación para sumar 600 camionetas compactas doble cabina 4x2, con un presupuesto oficial de 40.173 millones de pesos.

