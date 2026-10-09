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Clemente Rodríguez, ex-Colón, sufrió el robo de medallas y camisetas históricas

La familia del exjugador de Boca pide ayuda para recuperar objetos personales y deportivos tras el robo.

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2026 · 16:38hs
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Clemente Rodríguez, ex-Colón, sufrió el robo de medallas y camisetas históricas

Prensa Colon

Dos delincuentes armados ingresaron al mediodía en una vivienda ubicada sobre la calle Díaz Vélez al 200 en la zona céntrica de Lomas de Zamora, donde residen la expareja y los hijos del exfutbolista de Boca y Colón, Clemente Rodríguez.

Los ladrones utilizaron una tarjeta para forzar los accesos con sistema de doble puerta de la propiedad e invadieron el domicilio durante aproximadamente veinte minutos.

Los asaltantes amenazaron con un arma de fuego a la empleada doméstica que trabajaba en la casa y redujeron físicamente a la abuela de la familia cuando ésta llegó al lugar sin saber lo que ocurría.

Los agresores sujetaron violentamente a ambas víctimas, les taparon la boca, las agarraron del cabello y las forcejearon mientras registraban los distintos ambientes del inmueble.

Los criminales sustrajeron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, joyas de valor, relojes obsequiados durante la etapa deportiva del jugador, una tablet y una consola PlayStation.

Qué se llevaron del domicilio de Clemente Rodríguez

Los maleantes se llevaron valiosas medallas deportivas y camisetas históricas que el actual ayudante técnico de la Quinta División xeneize conservaba de su carrera profesional.

La hija del deportista, Clementina Rodríguez, y su madre, Julieta Araujo, hicieron público el dramático episodio a través de los medios locales y las redes sociales para solicitar la colaboración de toda la comunidad.

La familia pidió la máxima difusión del caso con el objetivo primordial de recuperar las pertenencias que poseen un incalculable valor sentimental para todos ellos.

Las víctimas sospechan que los delincuentes realizaron inteligencia previa sobre sus actividades cotidianas debido a la visita reciente de un sujeto sospechoso a sus comercios florales de Lomas de Zamora y Banfield.

El fiscal Eusebio Daniel Vaqueiro asumió la conducción de la causa judicial e inició las primeras diligencias para analizar las cámaras de seguridad del domicilio e identificar a los autores del asalto.

Clemente Rodríguez Colón Boca

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