La crecida del Paraná alcanzó el antiguo basural de Callejón Pinto y volvió a poner en evidencia la problemática ambiental en Rincón. En otro predio municipal, cinco o seis familias viven en condiciones deplorables.

La problemática de los basurales a cielo abierto continúa sin encontrar una solución definitiva en San José del Rincón . Mientras la crecida del río Paraná mantiene en alerta a las localidades de la Costa, el manejo de los residuos vuelve a quedar bajo cuestionamiento por la acumulación de basura, las quemas y las condiciones en las que trabajan y viven numerosas familias.

En diálogo con UNO Santa Fe , el concejal Andrés Navarro volvió a reclamar respuestas de los gobiernos municipal y provincial y puso el foco en la situación de las personas que desarrollan sus actividades en el basural. Según precisó, actualmente unas 20 personas, distribuidas en cinco o seis familias, viven en el predio y trabajan en condiciones deplorables, expuestas permanentemente al humo y a la contaminación .

El lugar donde se concentra actualmente la acumulación de residuos es un predio municipal ubicado detrás de la estación transformadora de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), a menos de 150 metros de la Ruta Provincial 1. Allí debía funcionar una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos del Consorcio GIRSU de la Costa, pero el proyecto nunca llegó a concretarse.

La situación se suma a la preocupación por el antiguo basural de Callejón Pinto, ubicado a la altura del kilómetro 9,5 de la Ruta Provincial 1, que volvió a acumular residuos y fue alcanzado por el agua durante la actual crecida del Paraná. El río superó los 5,70 metros y llegó al nivel de evacuación, lo que volvió a poner en evidencia los riesgos ambientales de la disposición de basura en terrenos bajos y expuestos a las inundaciones.

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Cinco o seis familias viven en el basural

Navarro describió el escenario social que atraviesa a quienes trabajan con los residuos y cuestionó que, después de tantos años, todavía no existan condiciones dignas para desarrollar esa actividad.

"Hoy hay 20 personas viviendo en el basural. Tenés cinco o seis familias viviendo ahí, tragando humo constantemente, con todos los insectos, las moscas y los bichos que te puedas imaginar, además de un olor insoportable. En esas condiciones está trabajando la gente", sostuvo.

El concejal explicó que algunas de las personas que anteriormente desarrollaban sus actividades en Callejón Pinto o en otros sectores terminaron trasladándose al predio ubicado detrás de la estación transformadora de la EPE. También remarcó que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, sin las condiciones básicas necesarias para trabajar.

Para Navarro, el problema tiene dos dimensiones inseparables: la ambiental y la social. "Alrededor de la basura hay mucha gente que la toma como su medio de vida y que está viviendo y trabajando en condiciones deplorables desde hace más de 30 años", señaló.

En ese sentido, sostuvo que se está intentando avanzar en la organización de los trabajadores mediante cooperativas, aunque advirtió que faltan acompañamiento institucional y políticas públicas que permitan ordenar la actividad.

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Los $600 millones destinados al antiguo basural de Callejón Pinto

El concejal también cuestionó el destino de los recursos públicos utilizados para intervenir el antiguo basural de Callejón Pinto. Según indicó, se destinaron más de $600 millones para su saneamiento, pero las tareas no resolvieron el problema de fondo.

"Se gastaron más de 600 millones de pesos para sanearlo y terminaron haciendo otro basural a 200 metros", cuestionó.

Navarro recordó que el predio de Callejón Pinto funcionó durante décadas como un basural a cielo abierto, en un terreno inundable y fuera del anillo de defensa. Incluso mencionó que había registrado con un dron la acumulación de residuos y su impacto sobre el ambiente.

También hizo referencia a estudios del Conicet que detectaron microplásticos en peces y en el agua, y que, según afirmó, identificaban al basural de San José del Rincón como una de las principales fuentes de contaminación.

Sobre los trabajos de saneamiento, cuestionó que la intervención consistiera principalmente en cubrir los residuos con tierra y plantar árboles, sin eliminar las trincheras de basura que permanecen enterradas.

"Entiendo que hay una diferencia entre lo ideal y lo posible, pero la realidad es que se gastaron más de 600 millones de pesos y no terminaron de solucionar nada. El basural lo único que hizo fue correrse 300 metros y hacerse uno nuevo", manifestó.

El proyecto GIRSU que nunca se concretó

Otro de los puntos centrales del reclamo es la paralización del proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de la Costa, que involucraba a San José del Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines.

Navarro explicó que, durante la gestión municipal anterior, se conformó un consorcio para avanzar con una planta de tratamiento regional. La Provincia adquirió el terreno ubicado detrás de la estación transformadora de la EPE, se realizaron trabajos de alteo, se construyó una cava y se compraron maquinarias, entre ellas un camión y una cinta transportadora.

Sin embargo, la infraestructura nunca llegó a funcionar como estaba previsto y el predio terminó convertido en el actual basural.

"Se compró un terreno, se lo elevó, se compró maquinaria, una cinta transportadora, para que hoy sea un basural", resumió.

El concejal también cuestionó la falta de continuidad institucional y las contradicciones en torno al proyecto. Según relató, desde el gobierno municipal les transmitieron que el Ministerio de Ambiente considera que los consorcios GIRSU no funcionan, aunque recordó que funcionarios provinciales habían destacado públicamente sus resultados.

"Cada uno que ha podido leer el proyecto del GIRSU sabe que era un proyecto muy bueno, que nos marcaba una línea y una mirada hacia el futuro. Hoy no hay horizonte, hoy hay basural", expresó.

Reclamos sin respuestas

Navarro recordó que hace aproximadamente dos años presentó una ordenanza para crear una comisión de monitoreo y seguimiento de la problemática de los residuos. El espacio llegó a reunirse, impulsó actividades y capacitaciones, pero, según denunció, nunca consiguió la participación sostenida de los funcionarios responsables.

"Tenemos la comisión, trabajamos y planteamos cosas, pero nunca tenemos la pata que necesitamos, que es la provincial y la local. Los funcionarios municipales no van, los provinciales tampoco van y tampoco responden", cuestionó.

Como última gestión, indicó que enviaron una nota a través del sistema Timbó, luego de que no consiguieran que fuera recibida por la mesa de entrada correspondiente. El expediente llegó al área de GIRSU, pero no hubo nuevas convocatorias ni respuestas.

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El concejal también advirtió sobre las quemas de residuos y las consecuencias que generan en la población. Según sostuvo, hay jornadas en las que el humo proveniente del basural alcanza distintos sectores de Rincón e incluso llega a la ciudad de Santa Fe.

"Hay días que Rincón está lleno de humo. Respiramos humo literalmente y nunca termina de quedar en claro quién lo prende", afirmó.

Además, alertó sobre los efectos que la exposición permanente puede tener en los vecinos que viven cerca del predio, entre ellos personas con problemas de salud y discapacidad.

Un reclamo que continúa en medio de la crecida

La actual emergencia hídrica volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad ambiental de San José del Rincón. Mientras el agua del Paraná alcanzó el antiguo basural de Callejón Pinto, la acumulación de residuos continúa en el predio municipal detrás de la estación transformadora de la EPE, donde también viven y trabajan familias dedicadas a recuperar materiales.

Para Navarro, la falta de una política sostenida de gestión de residuos es uno de los principales fracasos de las administraciones que tuvieron responsabilidades sobre el tema.

"Para mí es el peor fracaso de la política del departamento La Capital y de Garay, porque gastarse 600 millones de pesos para ni siquiera hacer una planta de tratamiento fue la burrada más grande", sostuvo.

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No obstante, aclaró que el objetivo del reclamo no es solamente cuestionar lo realizado, sino conseguir que se retome un proyecto que permita ordenar la disposición de los residuos y mejorar las condiciones de quienes dependen de esa actividad.

"Seguimos en la lucha, seguimos en las manifestaciones, seguimos peleándola. No hay que inventar muchas cosas: solamente hay que tener un proyecto, seguir adelante y ordenar esta situación", concluyó.

Mientras tanto, la crecida del Paraná vuelve a exponer las consecuencias de un problema que lleva décadas sin resolverse: un sistema de disposición de residuos que sigue generando contaminación y mantiene a familias enteras trabajando y viviendo en condiciones de extrema precariedad.