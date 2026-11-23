Sin nuevos ingresos a los centros de Alto Verde y Colastiné Sur, el municipio continúa con los operativos de asistencia y acondiciona un nuevo predio donde está prevista la instalación de 40 módulos habitacionales.

Río Paraná. Se estabilizó en 5,80 metros en el puerto de Santa Fe, sin nuevos ingresos a centros de asistencia.

El río Paraná se mantuvo este lunes en los 5,80 metros en el puerto de Santa Fe , según los registros de Prefectura Naval Argentina de las 18. En paralelo, la Municipalidad continúa con los operativos de asistencia a las familias afectadas por la crecida: son 298 las personas alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral , sin nuevos ingresos durante la jornada.

De acuerdo con el informe de crecida Nº 17 del Centro de Operaciones municipal, en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen 268 personas: 161 mayores y 107 menores, pertenecientes a 79 familias.

En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur hay 30 personas alojadas, entre ellas 19 mayores y 11 menores, correspondientes a 11 familias. En total, los dispositivos municipales albergan a 180 adultos y 118 niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, el río Salado registró una altura de 2,91 metros en Recreo.

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Asistencia a las familias y nuevos espacios de alojamiento

El municipio mantiene los dispositivos de atención y acompañamiento en Alto Verde y Colastiné Sur, con la participación de las áreas de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.

Durante este lunes, voluntarios brindaron un servicio gratuito de peluquería a las personas alojadas en el centro de Alto Verde. Además, durante el fin de semana se realizaron actividades recreativas para niños y niñas, mientras continúan la atención sanitaria, el acompañamiento educativo y el cuidado de los animales de las familias.

La asistencia también alcanza a vecinos de la Vuelta del Paraguayo y otros sectores de la Costa que permanecen en sus viviendas. Allí se distribuyen provisiones y elementos de primera necesidad.

En paralelo, avanzan las tareas para ampliar la capacidad de alojamiento. En Alto Verde se construyen nuevos módulos habitacionales de la organización TECHO, mientras que en Colastiné Sur continúa el armado de otras unidades.

También se acondiciona el predio destinado al Centro de Asistencia Integral Nº 3, con trabajos de nivelación y preparación de los servicios de energía eléctrica y agua, en coordinación con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA). En una primera etapa, está prevista la instalación de 40 módulos habitacionales.

Refuerzan las tareas de protección hídrica en la zona de la Costa

La Municipalidad continúa con el monitoreo y mantenimiento del sistema de protección hídrica, especialmente en los sectores donde se registran filtraciones de agua debido a los niveles elevados de los ríos.

En La Guardia y Colastiné Sur, los equipos municipales supervisan el escurrimiento del agua a través de cunetas y canales que conducen hacia las estaciones de bombeo. Según el reporte oficial, los sistemas funcionan correctamente y se realizan tareas diarias para controlar los niveles de agua.

En Colastiné Sur también se entrega arena y bolsas a vecinos de sectores bajos para acondicionar los accesos a sus viviendas y facilitar la circulación.

Por otra parte, en la bajada Distéfano se mantiene el acopio de bolsas de arena para reforzar la defensa durante esta semana. Los trabajos se concentrarán debajo del puente aliviador Nº 4 de la Ruta Nacional 168 y en las inmediaciones de la estación de bombeo ES-01.

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En Alto Verde, además, este lunes se instaló una bomba de agua en la manzana 7 para reducir el nivel de agua acumulada en el reservorio del sector.

Las recomendaciones ante la crecida

Frente al escenario hídrico, el municipio pidió a la población circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

También recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales y desagües, para evitar obstrucciones que dificulten el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.