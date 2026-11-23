En Colón valoran el trabajo de Bonansea y quieren que reciba más seguido frente al arco rival. El Sabalero necesita ganarle a Morón para avanzar en el Reducido.

A Alan Bonansea le está costando convertir y Colón necesita recuperar el gol justo cuando se juega el pase a semifinales del Reducido ante Deportivo Morón. El delantero sigue siendo la principal opción como nueve para la revancha, y el desafío del Sabalero pasa por encontrarlo más seguido frente al arco rival en un partido que está obligado a ganar.

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El respaldo de Delfino al nueve de Colón

El director técnico del Sabalero afirmó en la conferencia de prensa posterior al partido de ida ante Morón que Alan Bonansea es la única opción viable que tiene Colón para jugar de nueve.

“El trabajo que está haciendo Alan es fundamental para nosotros”, sostuvo Delfino. Al explicar por qué mantiene su confianza en Bonansea, el entrenador puso el foco en el funcionamiento colectivo. A su entender, Colón debe trabajar para que el delantero reciba más seguido en condiciones de definir.

Delfino también se hizo cargo de la parte que le toca al equipo en esa tarea. “Un poco de responsabilidad es de nosotros por no poder tenerlo frente al arco”, señaló. Con ese diagnóstico, volvió a ubicar a Bonansea como la opción más viable para ocupar el centro del ataque.

Colón necesita convertir para seguir en carrera

El 0 a 0 en el Brigadier López dejó a Colón obligado a ganar este viernes a las 21 en el Nuevo Francisco Urbano. Deportivo Morón cuenta con la ventaja deportiva y avanzará a semifinales si vuelve a empatar.

En ese escenario cobra peso el pedido de Delfino. El Sabalero necesita que las llegadas terminen con Bonansea en posición de remate, en una revancha en la que un gol puede cambiar el rumbo de la serie.