Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Este sábado 6 de diciembre, desde las 21, el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón, será sede de una nueva edición del festival de boxeo que a menudo organiza el promotor y DT de boxeo, Carlos Lemos, en la institución rojinegra. Se anuncia una muy atractiva pelea profesional, y diez combates profesionales, que serán fiscalizados por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

La cartelera anuncia una pelea profesional entre el paranaense Dimas Garateguy y el santafesino Damián Yapur del gimnasio Willie Pep, entrenado por Ignacio Doldán.

Toty Garateguy y el Chino Yapur pelearán a seis asaltos en categoría superligero y es promesa de un buen espectáculo. El púgil sabalero llega con un currículum de 11-9 (3 KO), mientras que su rival de turno con 19-21-3. La pelea será controlada por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe y se espera un gran marco de público.

El púgil entrenado por Lemos en Colón, viene de hacer dos peleas en la actual temporada, con una derrota por puntos, ante Tomás Irusta por puntos en el club Jorge Newbery de Maipú, en la provincia de Mendoza, y anteriormente, en abril, en el Club Urquiza de Paraná, por la vía rápida se impuso en el segundo asalto, de cuatro establecidos, a Lucas Daniel Blanco de Rafaela.

En el caso del Chino Damián Leonardo Yapur, entrenado por Nacho Doldán en el gimnasio Willie Pep, realizó un solo combate y fue en mayo pasado en un festival realizado en el Club Unión y Progreso de Santa Fe, fue ante Nahuel el Torero Retamoso y por puntos, en un pleito pautado a seis rounds.

image El paranaense Toty Garateguy junto a su entrenador Carlos Lemos en el Club Atlético Colón.

Además de la contienda entre púgiles rentados, se anuncia la realización de diez combates protagonizados por pugilistas amateurs representantes de diversos gimnasios y escuelas de boxeo locales y de localidades cercanas, las cuales se podrán apreciar este sábado 6 de diciembre a partir de las 21 en el gimnasio Roque Otrino de Colón. Habrá servicio de buffet y las anticipadas se pueden conseguir al 3425034425.

El programa de peleas proporcionado por la organización de la velada

1- Nicolás Rodríguez (Club Colón) VS. Cristian Cristaldo (Chino Box)

2- Miguel Cordoba (Colastine Boxing) VS. Pablo Ozan (Martínet Box)

3- Joaquín Martinez (Willie Pep) VS. Nahuel Gómez (Angeles Blancos)

4- Franco Troncoso (Willie Pep) VS. Gaston Lemos (Toa Fight Club - Paraná)

5- Cristian Benítez (Club Colón) VS. Santino Velasquez (Zurdo Herrera San Justo)

6- Juniors López (Club Colón) VS. Valentín Miño (Willie Pep)

7- Matías Acosta (Club Colón) VS. Agustín Pavón (Team Toledo Esperanza)

8- Celene Galindo (Club Colón) VS. Tamara Villafañe (Team Toledo Esperanza)

9- Tomas Mendoza (Club Colón) VS. Nicolás Monzón (Paton Garcia)

10- Pablo Escobar (Club Colón) VS. Lucas Madole (Colastine Boxing)

11- Pelea profesional

Dimas Garateguy (Club Colón) VS. Damián Yapur (Willie Pep) - 6 Rounds - Cat Súper Ligero