Unión apunta a Uruguay para realizar la parte fuerte de la pretemporada

La opción de Mar del Plata está caída para hacer la pretemporada, por lo que Unión define trasladarse a Uruguay. Será clave encontrar buenos campos de juego

Mientras el plantel de Unión entra en vacaciones hasta el 2 de enero, la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan sin pausa para definir un aspecto clave del próximo semestre: dónde se llevará a cabo la etapa más exigente de la pretemporada . El club analiza alternativas y Montevideo aparece como el destino con más fuerza.

La posibilidad de trasladarse a Mar del Plata quedó prácticamente descartada por los costos. Ante ese escenario, Uruguay surge como la opción más viable por los gastos mínimos en caso de participar de la Serie Río de la Plata. Un atractivo adicional para medir al equipo en plena preparación.

Unión, con chances de hacer la pretemporada en Uruguay

El plan inicial contempla que la primera semana de trabajo se desarrolle en Santa Fe, con un enfoque marcado en la puesta a punto física. Luego llegaría el viaje al vecino país, donde el Tate busca un predio que garantice canchas en condiciones óptimas. Un detalle que para Leonardo Madelón es determinante a la hora de imprimir su idea de juego.

Leonardo Madelón Madelón y la dirigencia ultiman detalles para la pretemporada de Unión.

Meticuloso y exigente en cada detalle, el entrenador considera fundamental que el equipo cuente con un lugar de entrenamiento que permita sostener la intensidad y la dinámica que pretende para la temporada que viene. Por eso, la dirigencia analiza por estas horas las opciones disponibles en Montevideo, con la intención de cerrar la elección cuanto antes. El predio de Liverpool podría ser una alternativa.

Todo indica que Unión cruzaría el charco para montar allí su pretemporada fuerte, aprovechando la combinación de infraestructura, ritmo de competencia y costos accesibles que ofrece Uruguay. Un paso estratégico para un 2026 en el que el Tatengue buscará recuperar protagonismo.