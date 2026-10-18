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Colón queda a un punto del cuarto puesto tras su triunfo

18 de octubre 2026 · 17:28hs
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Colón queda a un punto del cuarto puesto tras su triunfo

Colón llegó a 52 puntos en la Zona A de la Primera Nacional después del 1-0 sobre Estudiantes (BA) y quedó quinto, a solo una unidad de Deportivo Madryn. El dato redujo el margen en la recta final: tras esa fecha quedaban cuatro jornadas y cada resultado podía alterar varias posiciones. En las apuestas deportivas, la lectura previa también parte del fixture y de la localía; los resultados recientes aportan otra referencia. En otros torneos, el calendario Liga MX ordena las jornadas y sirve para ubicar cada encuentro dentro de la competencia. Para Colón, la tabla volvió a comprimirse justo en el tramo decisivo.

El 1-0 volvió a comprimir la pelea de arriba

La victoria de la fecha 32 tuvo un efecto inmediato sobre la tabla. Colón alcanzó los 52 puntos y quedó detrás de dos equipos que sumaban 53, con la zona alta todavía abierta. Ferro continuaba primero con 61 unidades, mientras Deportivo Morón aparecía segundo con 58.

El resultado también reforzó una diferencia marcada entre localía y visita. En el Brigadier López, Colón había disputado 16 partidos y obtenido 10 victorias. Sumaba además cuatro empates y solo dos derrotas, para un total de 34 puntos sobre 48 posibles.

La fotografía de los primeros puestos quedaba así:

  • Ferro: 61 puntos.
  • Deportivo Morón: 58.
  • Godoy Cruz: 53.
  • Deportivo Madryn: 53.
  • Colón: 52.

Ese punto de distancia respecto del cuarto lugar mantenía abiertas varias posiciones. Una sola jornada podía acercar al Sabalero a los puestos superiores o volver a ampliar la brecha.

Cuatro fechas mantenían abierta la pelea por posición

La campaña ofrece además una comparación con 2024: después de 32 fechas, el equipo ya había superado la cosecha alcanzada a esa misma altura de aquella temporada. El crecimiento numérico no resolvía por sí solo la posición final, pero mostraba que Colón llegaba al tramo decisivo con una base más alta.

El 1-0 ante Estudiantes tuvo otra particularidad. Una fecha antes, frente a All Boys, Colón había registrado un solo remate al arco; contra Estudiantes produjo 20 intentos. El contraste ayuda a entender por qué el marcador corto no describe por completo el desarrollo del último encuentro.

A esa altura, cada partido modificaba la suma propia y la distancia con los rivales directos. Con cuatro jornadas pendientes después de la fecha 32, cualquier cambio de puntos tenía un efecto inmediato sobre la clasificación.

La tabla también cambia la lectura previa

En las apuestas deportivas, una clasificación tan ajustada agrega contexto a los mercados previos. La posición en la tabla y la condición de local o visitante son datos públicos que pueden influir en la lectura de un encuentro. La secuencia reciente de resultados incorpora otra referencia. También puede hacerlo una alineación confirmada una vez publicada. Ninguno de esos elementos determina por sí solo el resultado.

El registro constituye otra parte del uso de una plataforma de apuestas. Durante el registro, el código promocional 1x_3831408 ofrece la posibilidad de aumentar el bono máximo del primer depósito. La cuantía del bono y las condiciones de su acreditación y apuesta dependen del país de registro, por lo que, antes de completar el registro y efectuar el primer depósito, deben comprobarse obligatoriamente en el sitio oficial las reglas aplicables y el importe del bono. Los requisitos de apuesta también deben revisarse antes de realizar esas acciones.

El cierre mantiene pequeñas las diferencias

El tramo restante incluía un cruce ante Mitre después de la victoria sobre Estudiantes, con Colón todavía separado por apenas un punto del cuarto puesto. Esa distancia resumía mejor la situación que cualquier proyección sobre un partido concreto.

La condición de visitante también introducía un contraste con la fortaleza mostrada en el Brigadier López. Los 34 puntos conseguidos en casa explicaban buena parte de la campaña, mientras la recta final obligaba a trasladar esa competitividad a escenarios diferentes.

Con la tabla tan comprimida, la posición de Colón podía cambiar sin necesidad de una secuencia prolongada de resultados. La referencia más estable era la fotografía dejada por la fecha 32: 52 puntos, quinto lugar y una diferencia mínima con los puestos inmediatamente superiores.

Colón triunfo
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