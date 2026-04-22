Los Andes vendería 3.000 entradas para hinchas de Colón en la fecha 12

A la espera de la autorización, Los Andes tendría estipulada la cantidad de entradas para los hinchas de Colón en la fecha 12 de la Primera Nacional

Mientras el foco inmediato de Colón está puesto en el compromiso ante Godoy Cruz del domingo que viene en el Brigadier López, desde las 19, por la zona A de la Primera Nacional, en paralelo empieza a tomar forma una noticia que puede cambiar el clima de los próximos días.

De cara a la fecha 12, el duelo frente a Los Andes podría tener un condimento especial: la presencia de hinchas rojinegros. No es un detalle menor. Desde el lado del Milrayitas ven con buenos ojos abrirle las puertas al público visitante, conscientes del poder de convocatoria que tiene Colón y del impacto directo que eso podría tener en la recaudación.

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Los Andes se prepara para tener hinchas de Colón

En ese escenario, se desliza una cifra inicial cercana a las 3.000 entradas destinadas a la parcialidad sabalera. Pero entre la intención y la realidad hay un filtro clave: la seguridad. Como suele ocurrir en estos casos, la decisión final dependerá de los organismos, que deberán evaluar la viabilidad del operativo.

hinchas colón viaje 1.jpg Los Andes se prepara para abrirle la puerta a los hinchas de Colón. Prensa Colón

A eso se suma otro factor que ya genera ruido: el precio. Sin confirmación oficial, todo indica que los valores no serán bajos, en línea con la idea de maximizar ingresos aprovechando la demanda que suele generar el equipo santafesino. Además, habrá que esperar por detalles de la modalidad, que podría ser online o directamente en Santa Fe. Un canje previo atentaría con una buena concurrencia, tal como pasó ante Patronato, donde había que ir un día antes a adquirir los tickets. Hay un elemento más, menos visible pero igual de determinante: el rendimiento. La respuesta del hincha también estará atada al momento futbolístico. Sobre todo si no vence al Tomba.

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Por ahora, es una puerta entreabierta. Si termina de abrirse, Colón no solo sumará kilómetros: también podría sumar respaldo en las tribunas, algo que, incluso lejos de casa, sabe convertir en ventaja.