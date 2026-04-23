Godoy Cruz, con una buena y una mala noticia para visitar a Colón

Godoy Cruz visitará este domingo a Colón por la fecha 11 de la Primera Nacional. Los detalles de plantel del Tomba en la previa de duelo ante el Sabalero

Godoy Cruz se prepara para un duelo de fuste ante Colón por la fecha 11 de la Primera Nacional. En el Estadio Brigadier General Estanislao López, el Tomba buscará volver a la victoria luego de igualar 0 a 0 ante San Miguel en el Gambarte.

Para Godoy Cruz, el encuentro no solo dejó un sabor amargo en cuanto al resultado sino que también trajo malas noticias en cuanto a lesiones. Brian Orosco debió abandonar el campo de juego a la media hora de juego por un dolor en su tobillo que le impidió continuar. Lo propio pasó con Nahuel Ulariaga quien también salió por lesión luego de sentir un fuerte dolor en el posterior a fines de la primera etapa.

La buena y la mala noticia que recibió Godoy Cruz antes del duelo ante Colón de Santa Fe

En la antesala del duelo ante el Sabalero, el Tomba recibió una buena nueva en cuanto a los futbolistas que salieron lesionados del partido ante San Miguel. El optimismo llegó específicamente del lado de Brian Orosco. El mediocampista de 28 años salió con visibles gestos de dolor (y en andas de sus compañeros) del Feliciano Gambarte pero en el comienzo de semana volvió a trotar en los entrenamientos y el síntoma es positivo de cara al duelo del domingo ante Colón. El cuerpo técnico evaluará al jugador en el transcurso de la semana.

Si se quiere, la otra buena noticia es que, ante el Trueno Verde, volvió a jugar Juan Andrada (entró justamente por Orosco). Y, si bien no completó el partido y no estaría al cien, es una carta que de a poco estaría a disposición de Mariano Toedtli.

El aspecto a considerar tiene que ver con Nahuel Ulariaga. El delantero de Godoy Cruz sintió una molestia al finalizar una jugada de ataque a fines de la primera mitad y se fue reemplazado en el entretiempo. En principio, tendría solo una contractura en el posterior pero también será monitoreado en los días venideros.

Por último, lo negativo tiene que ver con el hecho de que Godoy Cruz (hasta el momento) no recibió respuesta de la apelación a la sanción de Lucas Arce (fue expulsado en el encuentro ante San Telmo por la fecha 9 y recibió tres fechas de suspensión. El lateral solo ha cumplido una fecha de su castigo y, de mantenerse la decisión inicial del Tribunal de Disciplina, el lateral no solo no jugará ante el Sabalero sino que recién podrá regresar en el duelo ante Racing de Córdoba por la fecha 13.