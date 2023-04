A 25 años de la histórica noche de Colón en Asunción

Colón no hace pie en Florencio Varela y pierde 1-0 ante Defensa y Justicia

En los 90' el Sabalero había caído 1-0 y en esa época el gol de visitante no valía doble. Por lo cual, pese a que el Sabalero había ganado 3-2 en el choque de ida, fueron a los penales y allí se impuso por 2-1.

Síntesis

Olimpia 1: Tavarelli, Valdez, Caniza, Zelaya, Suárez, Jara, Paredes, Ávalos, Monzón, Gabriel Gonzales, Cavallero. DT: Luis Cubilla.

Colón 0: José Pablo Burtovoy, Rodolfo Gustavo Aquino, Rodríguez Peña, Pablo Javier Morant, Dante Rubén Unali, Claudio Javier Marini, Diego Cristian Castagno Suárez, Nelson Omar Agoglia, Marcelo Saralegui, Esteban Oscar Fuertes, Gustavo David. Sandoval. DT: Daniel Córdoba.

Goles: 18´ Monzón (O).

Cambios: ST: 0´ Ibarra x Sandoval (C ), 12´ Torres x Jara (O), 31´ Favre x Agoglia (C ), y 33´ Benítez x Valdez (O) y 39´ Torres x Fuertes (C ).

Árbitro: José Andrada (Perú).

Definición por penales: Burtovoy le atajó los penales a: Torres, Monzón, Paredes y Gonzales. Solo convirtió: Ávalos. Remataron desviado: Marini y Saralegui. Marcaron: Unali y Aquino.