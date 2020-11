A 8 años de la última victoria de local de Colón ante Unión

Quizás lo que cuenta es la anécdota, pero el detalle que resalta es que se trata de la última victoria de local del Sabalero ante el rival de toda la vida. Después de eso disputaron cuatro partidos más en casa, con saldo de tres empates y una derrota.

Colon Union 1.jpg Se cumplen ocho años del último triunfo en el Brigadier López de Colón en el clásico ante Unión. Foto: Télam

Aquel Colón era dirigido por Roberto Sensini y abrió la cuenta a través de Lucas Mugni, a los 45' del primer tiempo, con un zurdazo bajo y cruzado cerca de la puerta del área. Así sacaba provecho de la ventaja que tenía, por la expulsión de Maximiliano Lugo en Unión a los 23' por una fuerte infracción a Facundo Curuchet.

TREMENDA PATADA DE LUGO A CURUCHET - COLON 2 UNION 0 - FECHA 16 (18 11 2012)

Ya en el complemento y con un visitante totalmente volcado en ataque, Emmanuel Gigliotti sentenció la historia a los 26', definiendo abajo ante la salida del arquero Martín Perafán. Minutos antes había recibido la roja Adrián Bastía, por lo que ambos terminaron con 10 jugadores.

Allí, comenzaron los disturbios entre la parcialidad visitante y la policía, que reprimió con perdigones de goma y agua. En el tiempo que medió entre ambas interrupciones, Colón estuvo cerca de lograr su tercer tanto en el clásico en el Brigadier López, pero Perafán lo impidió.

Colon Sta Fe 2 - Unión 0 / Fecha 16 Torneo Inicial

Formaciones

Colón: Diego Pozo; Maximiliano Caire, Ronald Raldes, Maximiliano Pellegrino y Bruno Urribarri; Iván Moreno y Fabianesi, Adrián Bastía, Sebastián Prediger y Lucas Mugni; Emanuel Gigliotti y Facundo Curuchet. DT: Roberto Sensini.

Unión: Martín Perafán; Alejandro Pérez, Darío Barisone, Nicolás Correa y Maximiliano Lugo; Fausto Montero, Nicolás Bruna, Matías Donnet y Emanuel Moreno; Andrés Franzoia y Federico Chiapello. DT: Nery Pumpido.

Goles: PT 45' Lucas Mugni (C) y ST 26' Emmanuel Gigliotti (C).

Cambios: en el primer tiempo, 27' Bruno Bianchi por Iván Moreno y Fabianesi (U). En el segundo, 11' Diego Jara por Federico Chiapello (U); 20' Ricardo Gómez por Lucas Mugni (C) y Hernán Bernardello por Sebastián Prediger (C); 37' Brahian Alemán por Fausto Montero (U); 38' Gabriel Graciani por Curuchet (C).

Expulsados: PT 23' Lugo (U) y ST 17' Bastía (C)

Amonestados: Pellegrino, Moreno y Fabianesi (C). Montero, Donnet, Correa, Franzoia (U).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Germán Delfino.