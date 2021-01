LEER MÁS: La dura realidad de Domínguez para el amistoso de Colón

El Pulga Rodríguez, que había llegado en el mercado de pases desde Atlético Tucumán, tardó apenas 17 minutos para realizar su estreno goleador con la camiseta rojinegra. Lo hizo con picardía, tal como es su costumbre, con un derechazo cruzado desde la puerta del área penal, tras capturar un despeje defectuoso de Raúl Bobadilla, luego de un tiro libre de Fernando Zuqui. Ya en la segunda parte Leonardo Heredia aumentó la ventaja, con una asistencia del tucumano, y Colón se quedó con los tres puntos.

Bruno Bianchi y Pulga Rodríguez.jpg Pulga Rodríguez hace dos años que debutaba en Colón, y ahora pretende marcharse del club.

Colón se había renovado para encarar el 2019 en el que, además de la Superliga y la Copa Argentina, tendría como gran desafío su participación en la Copa Sudamericana (debutó el 19 marzo con Deportivo Municipal de Perú) y llegó hasta la final, donde perdió ante Independiente del Valle, con un Pulga Rodríguez que fue clave.

LEER MÁS: Sendoa confirmó más ofertas de Europa por Farías en Colón

El uruguayo nacionalizado colombiano Julio Comesaña, técnico finalista de la edición 2018 de la Sudamericana con Junior de Barranquilla, había la dirección técnica de Colón en lugar de Eduardo Domínguez.

Embed

De esta manera, se iniciaba un romance del Pulga Rodríguez con el público de Colón, el cual tuvo muchos vaivenes por las reiteradas declaraciones del tucumano sobre el deseo de marcharse, como lo hizo luego de la final de la Copa Sudamericana, y que terminaría este fin de semana si es que llega a un acuerdo con el presidente José Vignatti para rescindir su contrato.

Síntesis

Colón (2): Leonardo Burián; Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Andrés Cadavid y Franco Quiroz; Fernando Zuqui, Franco Zuculini, Matías Fritzler y Christian Bernardi; Leonardo Heredia y Luis Miguel Rodríguez. DT: Julio Comesaña.

Argentinos Juniors (0): Federico Lanzillotta; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Francisco González Metilli, Fausto Montero, Alexis Mac Allister; Damián Batallini, Gabriel Hauche y Raúl Bobadilla. DT: Diego Dabove.

Goles: PT 17m. L. Rodríguez (C). ST 22m. Heredia (C)

Cambios: ST 5m. Gastón Machín por González Metilli (AJ); 17m. Lucas Ferraz Vila por Hauche (AJ); 19m. Mateo Hernández por Zuculini (C), 23m. Enrique Borja por Bobadilla (AJ); 38m. Marcelo Estigarribia por Bernardi (C), 41m. Tomás Sandoval por Heredia (C).

Incidencia: ST 3m. Expulsado Montero (AJ); 24m. Expulsado Lanzilotta (AJ); 25m. Sandoval ocupó la valla (AJ) al no poder efectuar más cambios.

Arbitro: Fernando Espinoza

Estadio: Brigadier Estanislao López (Santa Fe)