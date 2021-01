"Es todo a préstamo. No hay compras. Las carencias económicas se notan. No estamos bien, porque los jugadores con aspiraciones para ir a Europa no pueden por lo económico, ya que los ofrecimientos no son tantos", agregó en diálogo con LT9. Luego, Martín Sendoa sorprendió con una revelación sobre Santa Fe: "Considero a la ciudad como mi segunda casa, porque me relaciono con todos y eso es un valor agregado. Tengo la intención incluso de abrir una oficina a Santa Fe. Con Adrián Rocco tenemos algo importante y la idea es hacer algo parecido en Santa Fe, con gimnasio, kinesiólogo y demás, que no se dependa de una clínica. Los jugadores de Santa Fe están mal atendidos, entonces esa es una meta. Me encanta Santa Fe, porque hay mucho material y jugadores muy buenos, que pocos ven".

Luego enfatizó en el futuro de Facundo Farías, quien emerge como una de las joyitas: "Está muy bien conceptuado y está excelente en todo sentido. Tenemos tres o cuatro cositas de Europa, pero queremos que esté por lo menos un año más en Colón para que juegue y se termine de forman. Que sea el jugador que todos quieren. Llegaron otras ofertas. Tengo a uno (sería Villarreal de España) que se lo quiere llevar en 20 días y otro en junio, pero sentamos postura. Recién tiene 18 años y todavía no se asentó".

Facundo Farías.jpg El representante Martín Sendoa admitió tener varias ofertas de Europa por Facundo Farías, pero la idea es que siga en Colón un año más. Foto: prensa Colón

"Tengo ofertas de clubes concretas y me pelean el precio. Ya se lo hice saber a Colón. Pero somos formadores de carrera. No robamos jugadores y nunca tuve la cabeza llevármelo. Entonces siempre buscamos charlar con los clubes. Somos representantes y consejeros, no más que eso. Queremos mirar la carrera a futuro y no para ganar plata ahora", resaltó Martín Sendoa.

En el final, Martín Sendoa reconoció que Colón también hizo consultas por el delantero de Atlético de Rafaela, Enzo Copetti, pero ahora todo se enfrió: "Yo me llevo muy bien con (José, el presidente) Vignatti. Me preguntó en un par de ocasiones por el jugador que tengo en Rafaela. En un momento no renovaba contrato y cuando firmó con Atlético no volvimos a tocar el tema. La prioridad siempre la tuvo Colón, pero como no me llamaron más, tuve que empezar a escuchar a otros. Justamente uno de ellos es Unión, pero el que define es Rafaela en este caso. En mi caso lo único que haría es cerrar los números con el jugador".