Colón vuelve a trabajar con la mira en Midland y varias incógnitas por resolver

Colón retomará los entrenamientos con la cabeza puesta en Midland, al que recibirá el sábado, desde las 18, por el Reducido con varias dudas

eSe terminó el descanso y comienza la cuenta regresiva. Colón retomará este lunes los entrenamientos con la cabeza puesta exclusivamente en Midland , al que recibirá el sábado 14 de noviembre, desde las 18, en el Brigadier López , por una nueva instancia del Reducido de la Primera Nacional.

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Iván Delfino tendrá una semana para terminar de ajustar detalles, recuperar futbolistas y definir los 11 que buscará dar otro paso hacia el segundo ascenso. El plantel llega a esta etapa después de varios días de entrenamientos con dobles turnos y domingo de descanso. El paréntesis, motivado por la llegada del Papa al país, le permitió al cuerpo técnico ganar tiempo para trabajar y, fundamentalmente, recuperar algunas piezas que venían arrastrando inconvenientes físicos.

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Dos buenas y dos dudas en Colón

En ese sentido, hay buenas noticias para Delfino: Matías Budiño y Leandro Garate ya se encuentran nuevamente a disposición, ampliando las alternativas para afrontar un compromiso que no admite distracciones, aunque todavía quedan dos situaciones por seguir de cerca. Los casos de Franco García y Darío Sarmiento aparecen como los principales interrogantes de la semana. Ambos serán evaluados y su evolución marcará si pueden estar disponibles.

Sarmiento es duda por ahora en Colón.

La otra cuestión que atraviesa la preparación tiene que ver con el escenario reglamentario de la serie. Colón cuenta con ventaja deportiva, por lo que un empate le alcanzará para avanzar de ronda. Una condición favorable que, de todos modos, no modifica la necesidad de preparar el encuentro con la máxima concentración y sin especular.

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La planificación contempla entrenamientos hasta el viernes por la mañana. Luego, durante la noche, el grupo quedará concentrado en el Hotel de Campo, a la espera del compromiso en el Brigadier López. Con la ilusión del ascenso como horizonte, Colón pone primera en una semana determinante. Delfino deberá resolver las incógnitas físicas, definir las piezas disponibles y preparar un partido en el que el Sabalero tendrá la oportunidad de seguir alimentando su objetivo.