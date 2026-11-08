Colón encontró en su solidez un argumento para ilusionarse de cara al Reducido

Colón está séptimo entre los de mayor efectividad defensiva en la Primera Nacional y mantuvo el arco en cero en seis de sus últimas siete duelos. ¡Mirá el dato!

En los torneos de eliminación directa, muchas veces la diferencia no está en cuánto se convierte, sino en cuánto se evita. En ese aspecto, Colón llega a la recta decisiva de la Primera Nacional con motivos para sentirse respaldado. Mientras la atención está en el cruce frente a Midland , hay una evolución silenciosa: la solidez.

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Colón se volvió una muralla en defensa

El trabajo de Iván Delfino empieza a reflejarse en los números. De acuerdo con un relevamiento de @datamoroni, el Sabalero se ubica séptimo entre los 36 equipos de la categoría en efectividad defensiva, con un índice de 13,44. Pero hay una señal todavía más contundente si se observa el tramo final del campeonato. Colón consiguió terminar sin recibir goles en seis de sus últimas siete presentaciones. Una estadística que habla de una estructura que ganó confianza, corrigió desajustes y encontró respuestas para sostenerse incluso en partidos de máxima exigencia.

Un dato que explica la mejora de Colón.

Detrás de esa evolución aparece la conducción de Delfino, que logró modificar el comportamiento colectivo y elevar el rendimiento general. Desde su llegada, el equipo alcanzó una efectividad del 61% (disputó 13 partidos, con un saldo de siete victorias, tres empates y tres derrotas).

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También hubo nombres propios que resultaron fundamentales en esa transformación. Tomás Giménez terminó consolidándose como una garantía bajo los tres palos aprovechando la chance por la lesión de Matías Budiño, mientras que Nicolás Thaller y Facundo Castet dieron pasos importantes para fortalecer una defensa que encontró mayor estabilidad.

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Ahora, ese trabajo tendrá una prueba de fuego. Midland será el próximo obstáculo el sábado 14 de noviembre, a partir de las 18, y el margen de error se reducirá considerablemente. En un Reducido donde cada detalle puede inclinar una serie, Colón tendrá una herramienta que puede marcar diferencias: una defensa que llega en uno de sus mejores momentos y que empieza a convertirse en una de sus principales cartas para alimentar la ilusión del ascenso.