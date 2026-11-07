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José Alonso aclaró la situación de Nacho Lago en Colón y habló de una posible salida

El presidente José Alonso se refirió a la chance inminente de la salida de Ignacio Lago y develó el misterio de qué parte de su ficha tiene Colón.

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 11:02hs
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José Alonso aclaró la situación de Nacho Lago en Colón y habló de una posible salida

Prensa Colón

El futuro de Ignacio Lago aparece como uno de los temas que Colón deberá resolver una vez que termine su participación en la Primera Nacional. El delantero es una de las principales figuras del equipo, tiene mercado y su continuidad para la próxima temporada no está garantizada.

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En ese contexto, José Alonso se refirió a su situación contractual y dejó varias definiciones durante una entrevista con LT9 (AM 1150).

Para Alonso, Nacho Lago está solo enfocado en Colón

El presidente rojinegro destacó especialmente el compromiso del futbolista y aseguró que, más allá de las posibilidades que puedan aparecer para continuar su carrera en otra institución, actualmente está enfocado en el objetivo deportivo del Sabalero.

"Con Nacho Lago hicimos el contrato, se está respetando lo que hicimos y Nacho es un muy profesional, una excelente persona. Yo creo que él está pensando más enfocado en Colón que en pensar el día de mañana si sigue una carrera en otro lado", manifestó.

Alonso fue todavía más contundente cuando tuvo que valorar su rendimiento. Sin rodeos, lo ubicó en lo más alto de la categoría: "Me animo a decir, con total autoridad, que es el mejor jugador que tiene la categoría del fútbol".

En ese sentido, explicó que su consideración no responde solamente a las condiciones técnicas del delantero, sino también a sus características personales y profesionales.

"Tiene un montón de pinceladas, como su capacidad técnica, su esfuerzo, entrega, compromiso, compañerismo. Un montón de cosas que hacen al jugador, desde el punto de vista de actitud y aptitud, de excelencia", describió.

También lo definió como un futbolista valiente, con mucho coraje y una personalidad que lo distingue dentro del plantel. Por eso, remarcó que en Colón lo quieren y lo necesitan para afrontar la instancia decisiva del campeonato.

Colón tiene el 35% de los derechos económicos de Ignacio Lago

Uno de los datos más importantes que dejó Alonso estuvo relacionado con la composición de los derechos económicos del atacante. Ante una consulta puntual, confirmó que Colón posee el 35%, mientras que el resto corresponde a otras partes.

Cuando le preguntaron por una eventual cláusula de salida y las condiciones de una posible transferencia, el presidente evitó brindar mayores precisiones y consideró que hay cuestiones contractuales que corresponden al ámbito interno de la institución.

De todos modos, la confirmación del porcentaje que posee Colón permite dimensionar cuál sería la participación económica del club ante una futura operación.

¿Los últimos partidos de Lago en Colón?

La posibilidad de que el delantero esté atravesando sus últimos encuentros con la camiseta rojinegra es un escenario que empieza a tomar fuerza de cara al próximo mercado de pases.

Alonso reconoció que Lago es un futbolista talentoso y requerido, por lo que consideró lógico que pueda continuar su carrera en otro destino. Sin embargo, evitó anticiparse y pidió concentrar todas las energías en el presente.

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"Esperemos, no seamos ansiosos, no queramos hacer futurología, porque el fútbol no es futurología. El fútbol es aquí y ahora", expresó.

La postura del presidente es clara: Colón necesita a Lago para intentar conseguir el ascenso y cualquier conversación sobre su futuro deberá esperar. El atacante tiene posibilidades de emigrar, pero antes deberá completar el desafío deportivo que tiene por delante con el Sabalero.

Colón lago Alonso
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