A todo o nada: Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

Ahora tendrá la chance de jugar en el lugar donde se siente más cómodo, el estadio Brigadier López, donde tiene una efectividad del 80%. Si bien ganó sus últimos dos partidos en Santa Fe con lo justo, al menos le alcanza para sumar en contrapartida a lo que hace de visitante, donde no da pie con bola.

• LEER MÁS: ¿Se terminó el paso de Alexis Sabella por Colón?

Delante estará uno de los rivales más flojos de la divisional y que acumula ocho derrotas en fila de visitante, que lo puede volver un arma de doble filo. Por eso la necesidad de no confiarse y tratar de volver a mostrar credenciales apoyado por su gente.

• LEER MÁS: Colón redobla su oferta con una promoción para sus hinchas

Colón, otra vez conociendo el resultado los demás

En una constante, la particularidad en la previa es que el Sabalero jugará ante Brown de Adrogué con casi todos los resultados puestos. Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia de Mendoza se medirán el viernes, Aldosivi contra Morón el sábado y los otros que pelean arriba horas antes.

• LEER MÁS: Colón le dejó un saludo especial a Castet en sus redes

El único que no estará resuelto es el del líder Nueva Chicago en Santiago del Estero, pero si empezado, por lo que podría ser un termómetro, ya sea como motor impulsor o presión. En estas instancias todo se resuelve por detalles y Colón ya no puede dejar chances, porque el margen casi no da lugar al error.

cronograma partidos zona B fecha 32.jpg El único partido que no estará resuelto antes de que comience a jugar Colón es el del líder Nueva Chicago visitando a Mitre.

Una vez más, dependerá del empuje de sus hinchas para tratar de sacar un plus y acomodarse de nuevo en la conversación.