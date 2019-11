"Ahora hay que respetar el dolor del Pulga"

Las declaraciones de Luis Rodríguez posteriores a la final perdida no fueron de ocasión. Asimismo, salieron de la boca de un jugador franquicia de este equipo, abriendo la puerta para abandonar el club a fin de año.

Roberto Sanjuan, representante del tucumano, charló con radio Sol 91.5 y en el inicio reconoció que "uno lo vive en carne propia, el equipo que más voy a ver es Colón. Llegar a esta instancia era muy importante, uno lo sufre a pleno como los hinchas o dirigentes".

Y más adelante se refirió a la situación en la que su pupilo afrontó un cotejo trascendental: "La Pulga jugó infiltrado, es más, le dijeron si quería no jugarlo y bajo ningún punto de vista lo aceptó. Era luchar para intentar lograr el título".

Sanjuan expresó que "era el partido más esperado por todos, a excepción de Morelo nadie había salido campeón, por su personalidad y forma de ser, cuando firmó en Colón la Pulga vino a salir campeón, no de paseo a cobrar un sueldo. Se dieron todas las circunstancias, rodeado de un grupo maravilloso y en ese momento le pasa eso. Automáticamente y anímicamente lo bajó al 50% de su mente".

En otro tramo de la charla, quien maneja los destinos de Rodríguez apuntó que "la lluvia desestimó todos los planteos, el que pega primero pega dos veces y eso sucedió con Independiente del Valle. Fue todo malo desde la previa, es un orgullo tan grande para cada hincha y dirigente lo que se vivió porque el torneo que arrancaron 54 equipos uno de ellos fue Colón el que llegó a la definición".

El momento del oriundo de Simoca, al igual que sus compañeros, no es el mejor, y así se encargó de remarcarlo San Juan, al expresar que "le quiero dar tranquilidad en este momento, que descanse, haga un raconto de todo lo que vivió, es muy valioso haber llegado a la final, lo esperé en el hotel. Estaba destruido, lo vivió como nunca antes, era una situación única y tal vez irrepetible".

Para luego, agregar: "Esta mañana hablé nuevamente con él y lo noté igual, me gusta que sea así, prefiero esto, que a un jugador le dé lo mismo, esto me da orgullo que esté sufriendo. Cuando a él le hicieron la nota fue en su peor momento, uno se hace responsable como lo hizo la Pulga de que 40.000 personas sufrieron por no ser campeones".

En los últimos días el hermano de Rodríguez también dejó abierta la chance de su regreso a Tucumán, incluso para volcarse a la política. En este sentido, su representante agregó: "Me llamaron muchos medios para preguntarme eso, él está analizando cosas y dejar pasar el dolor en el que está. Lo del papá, ahora esto, su lesión, hay un montón de cosas donde todo forma parte de todo".

Antes de su despedida, Sanjuan puntualizó: "En mi opinión la Pulga se va a quedar en Colón, pero eso pasa por el deseo de él y la mente, la situación que se vaya dando en estos días. Colón necesita ganar, tiene finales por delante, una vez que se vaya superando todo cambiará, ahora hay que respetar el dolor".