Ahora sí, el DT de Colón Ezequiel Medrán meterá mano en el equipo

Si bien faltan varios días para el partido ante Estudiantes de Río Cuarto, es un hecho que el técnico de Colón Ezequiel Medrán realizará como mínimo una variante

3 de septiembre 2025 · 08:40hs
El técnico de Colón Ezequiel Medrán meterá mano en el equipo para recibir a Estudiantes de Río Cuarto.

Ezequiel Medrán debutó como técnico de Colón en el empate que el Sabalero alcanzó ante Chacarita 1-1 y en donde el rendimiento fue aceptable en relación a lo que venía mostando.

Medrán meterá mano en el equipo

Por ello y de manera lógica, para visitar a Defensores de Belgrano, el entrenador rojinegro decidió ratificar a los mismos 11 que habían arrancado el cotejo contra el Funebrero.

Pero a diferencia del partido con Chacarita, ante Defensores de Belgrano el equipo perdió y además jugó realmente mal, por lo cual es muy factible que ahora sí Medrán meta mano en el equipo.

Para el choque ante Estudiantes de Río Cuarto, el cuerpo técnico recuperará varios futbolistas. Entre ellos Emmanuel Gigliotti, Nicolás Thaller, Agustín Jiménez y Lautaro Gaitán.

El que no estará a disposición es Christian Bernardi quien viene arrastrando una luxación en el hombro y aún no se sabe cuando podrá ser tenido en cuenta.

Así las cosas, Medrán tendrá a casi todo el plantel a disposición y esa es una buena noticia a la hora de conformar el equipo que jugará contra Estudiantes de Río Cuarto.

Luego del descanso del martes, el plantel rojinegro retoma los entrenamientos este miércoles y Medrán comenzará a pensar en los cambios que dispondrá para el compromiso ante el equipo dirigido por Iván Delfino.

Colón Ezequiel Medrán Defensores de Belgrano
