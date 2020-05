Alario: "Las ganas de volver a Colón siempre están"

Si hay un jugador que en la última década enamoró a los hinchas de Colón, ese es Lucas Alario. Llegó desde Tostado, se ganó un lugar, la peleó como el resto de sus compañeros, sufrió un descenso pero a los pocos meses fue clave en retornar a Primera División.

Ahora, tras su paso por River, el delantero cumple la cuarentena en Alemania, donde espera con Bayer Leverkusen el regreso a los entrenamientos. Desde muy lejos charló con el Instagram oficial de Colón, en la cuenta regresiva rumbo a los 115 años.

En el inicio comentó que “desde el momento que estaba en el club siento un cariño muy grande, me vine a Europa pero a uno todo ese cariño le llega, más cuando paso por Santa Fe, visito amigos, reconozco cada uno de los momentos vividos”.

Pipa remomoró su llegada a Colón y sostuvo que “fue un cambio muy grande para mí, soy muy familiero, irme en ese momento a Santa Fe y dejarlos me costó. Pero al estar con muchos chicos en la pensión me ayudó. Uno va sufriendo, padeciendo, pero con el aguante y respaldo de mi familia a medida que pasaba el tiempo me acostumbré y me encariñé con lo que iba haciendo: entrenar y competir”.

Más adelante acotó que “de chico compartí la pensión con Marcelo Meli, Curuchet, Graciani, Luque, muchos llegaron a Primera. Eramos como 80 pibes, viví algo distinto a lo que estaba acostumbrado”.

Cuando Alario debió referirse a aquel torneo que afrontó Colón con muchos jóvenes, no dudó en expresar que “varios chicos de las inferiores tuvieron su oportunidad y nos sirvió mucho. Enfrentamos partidos decisivos, era algo de vida o muerte, uno en ese momento no lo disfrutaba pero más adelante nos dimos cuenta que nos sirvió un montón. Ganábamos pero teníamos que pensar en el próximo partido para salir de la situación complicada. A mi todo eso me hizo madurar y crecer mentalmente”.

Gol de Alario. Colón 1 - Boca Unidos 0. Fecha 22. Torneo Primera B Nacional 2014. FPT.

En otro tramo de la charla, Pipa volvió a rememorar aquel penal que abrió el camino frente a Boca Unidos para alcanzar el rápido retorno a Primera División. Al respecto sostuvo que “nunca vi así de llena la cancha, gente por todos lados. Se vivió un primer tiempo sin goles, necesitábamos ganar para ascender, el nerviosismo era grande, llegó el momento del penal, tomé la pelota y patee con mucha fe. Confiado que lo podía hacer, que nada influya, esos partidos quedan marcados siempre”.

Alario goza de una actualidad buena, consolidado en la Bundesliga y con varias oportunidades que le dio Scaloni para codearse con los mejores en la Selección Argentina. Aún así, pensando en el futuro no dudó en expresar que “varias veces lo dije, a Colón me volvería volver a jugar, me hizo crecer, mostrarme en Primera, uno le tiene un gran cariño, después en lo personal no soy de pensar en lo que puede suceder de acá a cuatro o cinco años. La vida y el fútbol son cambiantes. El sueño y las ganas de volver a Colón siempre están”.

Antes de su despedida, admitió que vio la final desde Alemania contra Independiente del Valle y narró en detalle cómo está pasando esta cuarentena. En ese sentido soslayó que “nunca fue obligatoria acá, se tomaron medidas y la gente fue muy responsable. No se permitieron reuniones en espacios públicos, ahora empezar a abrir ciertos lugares, estaba el miedo de tomar más libertades para que exista una recaída pero en todo momento Alemania lo controló bien al tema, así que ahora estamos esperando el regreso de la actividad oficial”.