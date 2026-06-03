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Ciudad Bolívar llega con una carta que amenaza el plan de Colón

Colón recibirá a Ciudad Bolívar por la fecha 17 de la Primera Nacional, en un duelo que enfrentará dos fortalezas bien marcadas. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

3 de junio 2026 · 18:08hs
Ciudad Bolívar llega con una carta que amenaza el plan de Colón

UNO Santa Fe | José Busiemi / @ClubCdBolivarOF

La fecha 17 de la Primera Nacional ofrecerá uno de los partidos más atractivos de la Zona A este domingo cuando, desde las 17, Colón reciba a Ciudad Bolívar con la obligación de volver al triunfo frente a un rival que se transformó en una de las grandes revelaciones de la Primera Nacional.

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El conjunto de Ezequiel Medrán llega después de tres empates consecutivos y sabe que necesita sumar de a tres antes de afrontar una exigente seguidilla fuera de Santa Fe. Pero enfrente tendrá un adversario que se ganó el respeto de toda la categoría.

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Ciudad Bolívar, un peligro para Colón por sus números

Ciudad Bolívar marcha segundo con 26 puntos y apenas sufrió una derrota en las primeras 16 fechas. Fue como local ante Ferro. El resto de su campaña se construyó con una regularidad que lo mantiene prendido en los puestos de vanguardia. Sin embargo, hay un dato que sobresale por encima de todos: gran parte de su cosecha la consiguió fuera de casa. De hecho, llega al Brigadier López con un invicto como visitante que representa una seria advertencia para el Sabalero.

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Ciudad Bol&iacute;var est&aacute; invicto de visitante y pondr&aacute; a prueba la fortaleza de Col&oacute;n en Santa Fe.

Ciudad Bolívar está invicto de visitante y pondrá a prueba la fortaleza de Colón en Santa Fe.

Aunque los números también juegan a favor de Colón, que convirtió su estadio en una fortaleza y sigue mostrando una de las mejores producciones de local de la zona. Las estadísticas avanzadas incluso respaldan esa sensación.

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Según los registros de rendimiento, Colón genera en Santa Fe un promedio de 1,44 goles esperados (xG) por partido y apenas concede 0,97, lo que le otorga un diferencial positivo de +0,47. Del otro lado, Ciudad Bolívar baja considerablemente sus registros defensivos cuando juega fuera de casa: recibe 1,64 goles esperados y presenta un diferencial negativo de -0,67 como visitante.

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La lectura es clara. Sobre el papel, Colón cuenta con herramientas para imponer condiciones en el Brigadier López. Pero para que eso ocurra deberá resolver una materia pendiente que quedó expuesta en las últimas fechas: transformar las situaciones generadas en goles. Por eso, el choque del domingo aparece como una verdadera prueba de fuego. El mejor local frente a uno de los visitantes más incómodos del torneo. Un duelo que puede marcar tendencia antes de entrar en una etapa decisiva de la temporada.

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