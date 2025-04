Alarma en Colón: 19 lesiones en 10 fechas y un panorama que preocupa

La mala pata en el plantel de Colón

Si bien no hubo parte médico, se conoció que Federico Jourdan, Joel Soñora y Agustín Giménez no podrán estar presentes en el trascendental duelo ante Chacarita de este domingo a las 15, en San Martín, por la fecha 11 de la Zona B. La ausencia de los tres representa un nuevo golpe para un equipo que no logra encontrar regularidad y, sobre todo, continuidad en su once titular.