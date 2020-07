Alex Vigo: "Sueño conseguir algo con Colón"

Alex Vigo es una de las apariciones más importantes que tuvo Colón en el último año. El defensor se ganó un lugar y sus actuaciones le permitieron ser titular indiscutido.

De hecho ese rendimiento también lo puso en la órbita de River, quien hizo los sondeos a inicios de 2020, pero con el correr de los meses y el comienzo de la pandemia todo se diluyó.

El canterano charló por Aire de Santa Fe (FM 91,1) y en el inicio reconoció que "estoy entrenando a full, haciendo los trabajos que nos manda el profe Santella. Cada uno se graba, después subimos todo a un canal de Youtube, todas las semanas, a la espera del regreso".

Más adelante admitió que "estoy ansioso para poder volver a entrenar, no es lo mismo entrenar en casa que con el grupo, uno intenta hacer lo mejor, no puedo ver a mis compañeros y eso no le gusta a nadie".

Vigo dio su opinión respecto al nivel que lo llevó a establecerse en la Primera de Colón: "Fue positivo para mí, en el último año conseguí mis sueños: el primer contrato, jugar la final de la Sudamericana. Aunque no pudimos ganarla, hay que rescatar las cosas buenas, mi año creo que fue muy positivo para mí y para mi familia, ahora espero repetirlo en lo que viene".

La llegada de Eduardo Domínguez, más allá de aquel triunfo para el Sabalero, el defensor apuntó que "ya lo conocemos, si arranca el torneo la idea es pelear arriba, entrar en una copa o conseguir un título que es lo que deseo mucho con el club que me vio crecer. Es una deuda pendiente lo de la Sudamericana. Sueño conseguir algo con Colón y ojalá que se pueda dar en poco tiempo".

Alex Vigo.png Alex Vigo admitió que fue concreto el interés de River por contratarlo.

La dura derrota en Paraguay también caló hondo en un jugador que siente mucho la camiseta. Al respecto, Vigo expresó que "vi las imágenes llorando un par de días después y cómo se nos escapó. Tuvimos las primeras claras que si hubiéramos convertido era diferente todo. Más que nada me dolió por toda la gente que fue a Paraguay. Nos quedamos tristes por la gente que nos fue a alentar".

En otro tramo de la charla, el joven rojinegro reconoció que hubo un interés firme de River, al expresar que "River es un grande, Vignatti lo salió a decir que me quería en enero, por cosas mías y decisión de él me quedé. Pero era cierto, todo pasó muy rápido, uno siempre quiere hacer bien las cosas y a la larga tiene sus frutos. Pero ahora estoy enfocado en Colón".

En los últimos días, Galván selló su salida pero a la par, Garces pudo firmar el primer contrato. Al respecto, Vigo se mostró muy contento: "Facundo creció conmigo, es un chico increíble, gran jugador, el primer en llegar y último en irse, deja todo en cada entrenamiento. Ahora le deseo lo mejor y que le vaya muy bien en esta etapa, va a seguir creciendo".

En la parte final, cuando rememoró aquel triunfo antes del paréntesis por la pandemia, Vigo enfatizó: "Son rachas negativas cuando no entra o pega en el palo, o la sacan en la línea. Llegó Eduardo, nos dio una idea de juego, yo la conocía porque me llevó a Primera. Cambiamos el chip, nos estábamos yendo al descenso, por suerte dejamos todo en Rosario, sumamos los tres puntos y salimos de esa zona antes de la pandemia".